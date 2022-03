Donne ucraine stuprate dai militari russi: “Casi registrati da una procuratrice”

A confermare la notizia, anche il sindaco di Brovary: "Le vittime non possono testimoniarlo, dopo la violenza le hanno uccise, forse impiccate o tagliate a pezzi per nascondere le prove".

“Non possiamo fornire i nomi, ma ci sono stati fatti reali, registrati da una procuratrice, una donna, che sta gestendo tutte queste denunce”. Sono le parole della deputata ucraina Maria Mezentseva a proposito delle violenze subite dalle donne dai militari dell’esercito russo. “Nelle piccole città vicino alla capitale, ma anche nell’Est dell’Ucraina, dove donne fra cui anche anziane che non sono riuscite a fuggire dall’Ucraina, hanno subito violenze dalle truppe russe, che non hanno permesso loro di partecipare o entrare in corridoi umanitari”.

La denuncia choc segue quella del sindaco Ihor Sapozhko, sindaco di Brovary, città di circa 140mila abitanti situata a una ventina di chilometri dai quartieri orientali di Kiev. “I soldati russi violentano le donne ucraine. Sappiamo che avviene, racconta il primo cittadino – lo raccontano sottovoce tanti tra coloro che scappano dalle zone occupate. È un problema grave, ancora non capiamo quanto sia diffuso. Ma siamo già a conoscenza di casi specifici”.

“Dopo la guerra parleremo ad alta voce”

La deputata Mezentseva ha affermato che “queste vittime non sono pronte a parlare pubblicamente ma siamo sicure che quando vinceremo questa guerra, parleremo e parleremo ad alta voce”.

Sempre il sindaco di Brovary aggiunge invece che “dai racconti dei testimoni risulta che alcuni comandanti russi aizzano i loro soldati ad aggredire le mogli e le figlie dei nostri militari o dei volontari civili combattenti che trovano nelle case. In altri frangenti sappiamo però che hanno punito i violentatori. Ci hanno detto da più fonti che almeno in una circostanza hanno violato le nostre soldatesse catturate durante la battaglia all’aeroporto di Hostomel, nei primi giorni della guerra. Non sappiamo il loro numero, laggiù si continua a combattere. Ma le vittime non possono testimoniarlo, dopo la violenza le hanno uccise, forse impiccate o tagliate a pezzi per nascondere le prove”.