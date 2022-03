Cecilia Rodriguez, è accaduto dopo L’Isola dei Famosi: grande gioia – VIDEO

Cecilia Rodriguez è stata in studio a fare il tifo al papà ed al fratello durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022: ha confessato che così gli è sembrato di stargli più vicino. Ecco perchè ha avuto un’esplosione di gioia dopo la puntata.

Il 21 marzo è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice Ilary Blasi ha avuto modo di presentare gli opinionisti in studio e tutte le novità di quest’anno, compresa La tana dei serpenti, dove i concorrenti saranno chiamati a prendere delle scelte molto difficili per il loro destino all’interno del reality-show.

La coppia formata dal papà e dal fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, ovvero Gustavo e Jeremias, ha avuto delle prestazioni in crescendo. Inizialmente non sono sembrati molto convinti, e nel gioco ad ostacoli con l’uso delle mele non hanno brillato. Sono infatti stati eliminati dopo aver perso contro Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.

Partenza sprint per Gustavo e Jeremias: subito leader

Il destino della prima puntata de L’Isola dei Famosi è girato a favore di Gustavo e Jeremias Rodriguez quando hanno vinto la prima prova leader. Grazie al fisico longilineo, sono effettivamente risultati favoriti nella prova di equilibrio. Questo significa che fino alla prossima puntata avranno ciò che serve per accendere il fuoco e non saranno nominati.

Oltre a quello che è successo durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, ha fatto notizia anche quello che è avvenuto dietro le quinte. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha notato un tentativo di avvicinamento della moglie di Marco Melandri a Delia Duran, mentre Cecilia Rodriguez ha avuto una vera e propria esplosione di gioia.

Cecilia Rodriguez dopo L’Isola dei Famosi: cos’è successo

Cecilia Rodriguez, nei camerini de L’Isola dei Famosi, ha esaltato la grande prova di suo fratello e suo padre durante la prima puntata del reality-show. Parlando con i fan su Instagram, ha voluto precisare che gli hanno chiesto di partire per l’Honduras, non sono raccomandati. Dopo questa stagione, tutta la famiglia Rodriguez avrà partecipato a L’Isola.

Quest’anno, inoltre, Ignazio Moser sarà anche protagonista insieme a Valentina Barbieri di #isolaparty, delle dirette con tanti ospiti in cui si parlerà de L’Isola dei Famosi 2022. Cecilia ha voluto esaltare le grandi doti di suo padre: dolce e generoso, sarà una vera risorsa per tutti. Suo fratello è maturato, e scommette che la fidanzata verrà in studio.

Ecco il video in cui Cecilia Rodriguez risponde alle domande dei fan: