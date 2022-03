Cashback, l’offerta sta per scadere: succederà il 31 marzo, fate in fretta. Una convenienza prolungata nel tempo, ora però siamo alla fine

Chi è pratico delle parole crociate e della ‘Settimana Enigmistica’ conosce bene uno dei giochi più classici: Aguzza l’ingegno. Ed è quello che stanno facendo i consumatori italiani da un paio di anni, facendo lo slalom tra i vari cashback.

Una parola che abbiamo cominciato a conoscere bene, anche se ci sarebbe l’italianissima rimborso che va bene per sostituirla. Ma in concreto significa risparmio, tutto quello che serve ai consumatori italiani. Un’opportunità che da tempo concede anche Postepay, entrata a far parte della nostra vita da quasi 20 anni ma mai come adesso conveniente.

Attenzione però perché quello che è vero e tangibile oggi potrebbe non esserlo più domani e tutte le promozioni prima o poi hanno una scadenza. Come quella di Postepay che cesserà definitivamente (salvo rinvii dell’ultimo minuto) il prossimo 31 marzo. E per questo dobbiamo fare in fretta ad approfittarne, perché effettivamente la convenienza esiste.

Cashback, come funziona quello di Postepay e dove possiamo spenderlo

Di cosa stiamo parlando? Della promozione per ottenere fino a 3 euro di cashback su ogni spese uguale o superiore a 10 euro, fino ad un massimo di 15 euro al giorno. Era stata lanciata alcuni mesi fa, il successo è stato clamoroso e quindi Poste Italiane ha deciso di prorogarla oltre al primi termine. Ma ora la scadenza si sta avvicinando e quindi è meglio approfittarne.

In alternativa sarà comunque possibile ricevere 1 euro in cashback per ogni transazione almeno pari a 10 euro, per un massimo di 10 euro giornalieri, sempre tramite Codice Postepay. Un servizio dedicato ai titolari di carte di debito o prepagate Postepay: possono pagare tutti gli acquisti semplicemente inquadrando il Qr Code esposto nei punti vendita convenzionati.

Postepay Cashback si applica ai pagamenti effettuati presso i negozi, le grandi catene di supermercati ma anche le compagnie di taxi convenzionati con Codice Postepay. E poi presso i distributori Eni, Ip, i supermercati Esselunga (quelli che accettano pagamenti tramite il bottone “Paga con Postepay”). Esclusi dall’iniziativa invece i pagamenti con Codice Postepay effettuati in ufficio postale e i pagamenti di bollettini presso i tabaccai.

Il cashback da 3 euro di Postepay dunque sta per terminare ma negli anni la carta di Poste Italiane ci ha abituato ad offerte continue. Aspettiamo la prossima, con la convinzione che il cashback non morirà mai.