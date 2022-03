Anticipazioni Una Vita, Alodia è sconvolta: José Miguel chiede di investigare

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che il suo arrivato creerà non pochi problemi tanto da indurre José Miguel ad investigare

Il nipote di Bellita creerà non pochi problemi ad Acacias e la vittima sarà Alodia. Le anticipazioni sono sconvolgenti e José Miguel si vedrà costretto ad interpellare un investigatore per Ignacio.

Ignacio medico arriva in città quando nessuno se l’aspetta, tant’è vero che alla vista del nipote, Bellita sviene. La grande sorpresa però arriva quando il ragazzo non va via, decide di restare ad Acacias. Se sua zia è molto contenta di accoglierlo in casa, José Miguel nutre forti sospetti sul motivo per cui il giovane medico decide di rimanere in città che, stando alle parole del ragazzo, è per approfondire i suoi studi di medicina.

Una sera Aloida scopre Ignacio ubriaco, ma a beccarli sarà anche Bellita che, tuttavia, continuerà a non aver alcun sospetto. Ad essere molto sospettoso è José Miguel che, alla fine, lo becca durante una serata di gran baldoria. Bellita rimprovera il compagno di aver spiato suo nipote, ma ben presto si renderanno tutti conto che José Miguel ha ragione da vendere nel sospettare di lui.

Anticipazioni Una Vita, cosa succede tra Ignacio e Alodia

Nonostante Alodia sia stata messa in guardia da Fabiana e Casilda che l’hanno pregata di non illudersi con il giovane medico, la domestica accetta di andare a fare una passeggiata in compagnia di Ignacio. Nei giorni precedenti, Alodia aveva beccato Ignacio in stato di ebrezza, senza però dare troppo peso ai motivi che l’hanno ridotto in quel modo né alle persone che ha deciso di frequentare. Tuttavia, sarà proprio durante la passeggiata al fiume che il giovane medico farà un passo falso con delle proposte indecenti ad Alodia che ne uscirà sconvolta. Ancora una volta, la domestica ci passerà sopra e comincia la sua relazione con Ignacio.

Parallelamente, su Ignacio decide di fare qualcosa anche José Miguel che ingaggia Mendez come investigatore privato per capire le reali intenzioni del medico che ha ammesso di voler approfondire degli studi ad Acacias. Qual è il vero motivo della sua permanenza?