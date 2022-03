Anticipazioni Studio Battaglia: torna il passato di Anna, Viola annulla il matrimonio

Le anticipazioni della puntata di Studio Battaglia che andrà in onda il 22 marzo vedono Anna ambientarsi nel nuovo studio legale, lo Zander e Associati. Da questo momento si troverà ad essere rivale professionale delle colleghe.

Il 22 marzo andrà in onda alle 21:20 su Rai 1 la seconda puntata delle quattro che compongono la fiction Studio Battaglia. Si tratta dell’adattamento della “legal dramedy” Split, prodotta dalla BBC, che racconta non solo le vicende degli studi legali più importanti di Milano, ma anche la storia della famiglia Battaglia, composta da quattro sorelle.

Nel corso della seconda puntata i sentimenti saranno al centro di tutto. Carla si troverà a dover affrontare il difficile percorso del divorzio da Roberto, e si renderà conto di non aver mai avuto una relazione impostata sulla fiducia e sulla stima reciproca. Verrà infatti a scoprire la vita segreta di quello che ormai è il suo ex-marito.

Anticipazioni Studio Battaglia: Anna cambia tutto

Anche Anna ed Alberto rischieranno di dover attraversare una crisi coniugale irreversibile: lui si troverà con le spalle al muro, e non avrà altra scelta che rivelarle una verità davvero scomoda. Anna prenderà una decisione che cambierà tutto: lascerà lo Studio Battaglia per far parte dello Studio Zander e Associati. Nei pressi dello studio incontrerà il padre.

Il cambio di studio di Anna porterà a degli epiloghi imprevisti: spesso lei e le sorelle si troveranno coinvolte all’interno degli stessi casi giudiziari, ma saranno rivali. Inoltre, il riavvicinamento al padre Giorgio chiarirà che l’uomo, in realtà, aveva mai voluto abbandonare le quattro sorelle. Al contrario, cercherà di incontrarle di nuovo tutte insieme.

Inizierà una nuova vita per Anna e Viola?

Anna inizierà ad occuparsi all’interno dello Studio Zander e Associati di diversi fascicoli, fra cui quello di un accordo prematrimoniale fra una nota showgirl ed un altrettanto famoso calciatore. Questa e la causa di una donna che vorrebbe avere un figlio con gli embrioni congelati del marito sarà l’occasione per riavvicinarsi a Massimo.

Anna scoprirà che con il collega, in realtà, la passione e la complicità non si sono mai del tutto spenti. Chiuderà definitivamente con il marito per lui? Nel frattempo, Viola, la più piccola delle sorelle Battaglia, inizierà ad avere qualche sospetto riguardo al suo futuro sposo. La sorella Nina sarà la causa scatenante dell’annullamento delle sue nozze.