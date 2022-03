Amici 21, il provvedimento disciplinare di Maria De Filippi: allievi indisciplinati

Nuovo provvedimento ad Amici 21: gli allievi che si sono guadagnati il Serale avrebbero stufato il pubblico del talent e non solo.

Il comportamento di alcuni allievi giunti al Serale di Amici 21 sembrerebbe aver stufato, oltre che il pubblico di Mediaset, anche la padrona di casa. Difatti, Maria De Filippi in queste ore è intervenuta dispensando una delle sue lezioni di vita.

Ancora una volta ad aver esagerato più di tutti ad Amici 21 è Alex Rina. L’aspirante cantante, dopo la sfuriata con Luigi Strangis è tornato al centro dell’attenzione in casetta con un errore ritenuto imperdonabile anche dalla schiera di fan che, ormai, poco alla volta si sta sgretolando. Nel daytime odierno Maria De Filippi ha dovuto inevitabilmente collegarsi con gli allievi della sua scuola per mettere in chiaro alcuni punti e comunicare loro l’ultimo provvedimento disciplinare.

Gli autori hanno deciso di portare via dalla casetta tutti i computer. La decisione ha creato non poca confusione tra gli allievi in quanto molti di loro lo utilizzavano per studiare brani musicali o reografie. Adesso che tutti sono stati privati dell’accesso a internet, cantanti e ballerini giunti al Serale dovranno escogitare un altro piano studiare.

Amici 21, provvedimento disciplinare: rivolto anche a chi non ha colpe

Il comportamento di alcuni allievi giunti al Serale di Amici 21 sembrerebbe aver stufato persino Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque infatti si è collegata con la casetta dove ha detto: “Non sappiamo più come cavarcela, nessuno di noi vuol fare l’ispettore vostro o il poliziotto. Cercate anche voi di venirci incontro responsabilizzandovi su quelle che sono le regole che vi danno. Anche perché non sono regolone mi sembra, no?”.

Dopo aver dato l’ennesima lezione di vita a cantanti e ballerini, Maria ha mandato in onda un video che immortalava Alex e Sissi infrangere le regole. La ragazza ha usato i social fuori orario mentre Alex avrebbe fatto anche di peggio. Infine per l’allievo della Cuccarini, come ha fatto notare la produzione, questa non sarebbe stata la prima volta in cui ha infranto le regole.