Amadeus, sorpresa amara al risveglio: questa volta ha sbagliato anche lui. Nel periodo d’oro del conduttore Rai, piccolo campanello d’allarme

Anche ai migliori in tv capita di avere una giornata no, che non intacca l’affetto del pubblico ma può finalmente aprire qualche discussione. E nelle ultime ore è successo ad Amadeus, solitamente re incontrastato dell’Access Prime Time.

La settimana infatti non si aperta bene per lui e per Rai 1 che ha incassato una sconfitta, anche se di misura, inattesa. Ora che sono arrivati i dati ufficiali degli ascolti tv fatti registrare il 21 marzo, è ufficiale il sorpasso della concorrenza, almeno per una volta, in quello che è uno dei duelli televisivi più belli.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato infatti 4.758.000 spettatori con il 19.22%. Ma su Canale 5 Striscia la Notizia, con il ritorno di Michelle Hunziker al fianco di Gerry Scottu, è arrivata a registra 4.815.000 spettatori per uno share del 19.47%. Numeri ravvicinato quindi, ma intanto è stato sorpasso. Tra gli altri programmi della fascia, su Rai 3 la puntata di Un Posto al Sole è stata vista da 1.702.000 spettatori (il 6.82%) e su La7 Otto e Mezzo ha coinvolto 1.929.000 spettatori (7.75%).

Amadeus, sorpresa amara al risveglio: giornata da dimenticare per la Rai

Ad alzare i dati di Striscia la Notizia forse anche la curiosità per la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 che è cominciata in prima serata su Canale 5. E in effetti Ilary Blasi e i suoi concorrenti sono stati premiati dal pubblico: 3.236.000 spettatori pari al 23.25% di share.

Il concorrente più vicino è la fiction Vostro Onore su Rai 1 che ha vissuto le sue puntate finali: 3.683.000 spettatori pari al 17.98%. Discreto il dato per le repliche su Rai 2 di Delitti in Paradiso:1.200.000 spettatori pari al 5.12% di share nel primo episodio e 938.000 spettatori pari al 5.11% nel secondo Infine su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizza 972.000 spettatori con il 5.93% di share.

Nel Preserale sempre bene L’Eredità con 5.088.000 spettatori (per il 25.61%) e su Canale 5 Avanti un Altro! è piaciuto a 4.013.000 spettatori (20.66%). Da segnalare ancora nel Daytime di mezzogiorno la vittoria di Barbara Palombelli e Forum con 1.627.000 telespettatori con il 18.83% mentre E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.857.000 spettatori con il 15.84%.