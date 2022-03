Vostro Onore anticipazioni, finale col botto: addio Milano, fuga all’estero

Spuntano le anticipazioni sull’ultima puntata di Vostro Onore. Infatti uno dei protagonisti fuggirà da Milano per fuggire all’estero: cosa succederà.

Tutto pronto per l’ultima puntata di Vostro Onore. Infatti questa andrà in onda stasera lunedì 21 marzo. Il protagonista assoluto fuggirà da Milano, per poi fuggire all’estero. Andiamo quindi a vedere cosa succederà.

Questa serà andrà in onda l’ultim puntata di Vostro Onore. Dietro la macchina da presa c’è il regista Alessandro Casale, che firma per la prima volta da solo un’opera televisiva. Nei suoi precedenti lavori, infatti, il regista è stato di numerosi colleghi. Infatti Casale ha fatto da Co-regista inBenvenuti a Tavola 2, Don Matteo 10 e Tutto può Succedere 3. Adesso quindi il regista è pronto a prendere le redini di questo legal drama, ambientato a Milano.

Nella sua vita personale Casale ha avuto una storia d’amore con Barbora Bobulova dalla quale ha avuto anche due figli. Inoltre il regista sta preparando il suo primo film intitolato ‘E tu splendi’, tratto direttamente da un romanzo di Giuseppe Catozzella. Adesso andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni dell’ultima puntata della fiction con protagonisti Stefano Accorsi e Matteo Oscar Giuggioli.

Vostro Onore, stasera l’ultima puntata: tutte le anticipazioni

Questa sera quindi andranno in onda gli ultimi due episodi di Vostro Onore. Nel corso del primo dei due episodi avremo Matteo, trattenuto da Danti, Sara e Orlando, riesce a giustificare la sua presenza in ospedale e nella stanza di Diego Silva. Quindi Sara inizierà a sospettare di lui ed anche del padre. Vittorio riesce a mettere in cattiva luce i contatti dell’ispettrice con Miguel, che intanto viene interrogato da Danti e Orlando. A questo punto, senza alcuna via d’uscita, Matteo e Vittorio decidono di fuggire all’estero.

Mentre invece nel secondo ed ultimo episodio vedremo che in commissariato Danti e Orlando interrogano Maddalena, che continua a coprire Vittorio. Matteo inoltre arriverà in commissariato in compagnia della nonna Anita. Così Vittorio chiede una spiegazione al figlio, con Matteo che allora gli racconta tutta la verità. Quindi troveremo Vittorio che dovrà decidere se accettare o meno l’incarico da nuovo Presidente del Tribunale.