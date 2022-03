Uomini e Donne, Maria De Filippi pesca dal GF Vip 6: sarà lei la prossima tronista

Il GF Vip è un’ottima vetrina per i vipponi per le opportunità che ne derivano: Soleil è già lanciata sul mercato, ma Maria De Filippi pesca altrove per Uomini e Donne

Tra i reality show di Canale 5 non è difficile vedere degli scambi di concorrenti, spesso e volentieri nel loro curriculum personaggi del mondo dello spettacolo condividono diverse esperienze nei programmi Mediaset.

Non è raro che Uomini e Donne ed il GF Vip si scambino protagonisti, basti pensare che Soleil Sorge e Sophie Codegoni che sono state volti noti del dating show hanno fatto un meraviglioso percorso all’interno del reality show di Alfonso Signorini. Al contrario, però, potrebbe non essere mai successo, ma c’è sempre un’eccezione e Maria De Filippi non sbaglia mai un colpo.

Ad attirare l’attezione della Regina di Mediaset, infatti, è stata Jessica Selassié che è l’unica a non essere riuscita a formare una coppia, nonostante il suo interesse per Barù. Tuttavia, questo rapporto non è mai nato come avrebbe voluto la Principessa etiope che, però, da vincitrice del reality show potrebbe trovare l’amore proprio nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Jessica Selassié tronista? Il possibile scenario

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, dunque, potrebbe sedere sul Trono tanto ambito da molti. Da qualche edizione a questa parte, però, Maria De Filippi ha anche chiarito che lei stessa, insieme alla produzione, sta facendo una cernita dei candidati e che li cerca quanto più umili possibili. Jessica Selassié, nonostante il suo titolo, ha dimostrato di essere una ragazza molto sensibile ed umile che potrebbe fare al caso del dating show di Canale 5.

Oltretutto, ad una ragazza in gamba, in carriera e con un reality show vinto non manca altro che un dolce amore da avere accanto, esattamente come l’ha trovato sua sorella Lulù in Manuel Bortuzzo. Come ha detto Soleil in una recente intervista, quella tra Jessica e Barù è una coppia già scoppiata -o per meglio dire mai nata- pertanto quello della Principessa etiope sembra il profilo perfetto che può sedere sul Trono di Uomini e Donne.