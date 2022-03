Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano lacrime disperate, Matteo cambia le carte in tavola. Nuove emozioni nella puntata del 21 marzo

In attesa di conoscere la nuova tronista, Veronica, che è stata presentata nelle ultime registrazioni (e quindi arriverà tra qualche giorno), Uomini e Donne vivrà nuove emozioni. E nella puntata di lunedì 21 marzo vedremo anche delle lacrime in studio.

Sono quelle di una delle storiche dame del dating show, Ida Platano. Tutti quelli che hanno seguito la sua appassionata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, finita poi male, ora facevano il tifo per Alessandro Vicinanza. Un uomo che le sta facendo battere il cuore, ma non tutto andrà come lei sperava.

Come spiega la pagina Uominiedonneclassicoeover, Ida dopo aver accettato qualche settimana fa di uscire con Alessandro Vicinanza, ha scoperto che in realtà non funziona. Uno dei problemi è certamente la lontananza, perché lei continua a vivere a Brescia dove ha la sua attività. Ma è anche molto gelosa dell’uomo e questo rischia di compromettere il rapporto. Ecco perché pur provando qualcosa per lui, non può andare avanti: ma Ida lo dirà in lacrime, scuotendo tutto lo studio.

Uomini e Donne anticipazioni: Matteo Ranieri diviso tra due corteggiatrici

Grande spazio però nella puntata di oggi, 21 marzo, a Uomini e Donne, anche per altri protagonisti del Trono Over. Le anticipazioni parlano di un nuovo scontro fra Tina Cipollari e Pinuccia. La dama sembra interessata ad un cavaliere, Mauro, ma lui non prova lo stesso e glie lo dirà apertamente. Un rifiuto che scatenerà le critiche di Tina, perché Pinuccia è diventata il suo nuovo obiettivo. Ma scontro per scontro, sembra che ci sarà anche una discussione piuttosto animata tra Armando e Diego, per motivi tutti da scoprire.

Sazio però anche per il Trono Classico e in particolare per Matteo Ranieri. Il tronista più seguito dal pubblico in questa edizione non ha ancora scelto, cambiando le carte in tavola con le sue corteggiatrici. Le ultime due rimaste sono Federica Valeria, che poco alla volta sta scalando le vette delle sue preferenze. E nella puntata del 21 marzo sarà trasmessa una nuova esterna con lei che farà sognare.