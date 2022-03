“Così ho sconfitto il tumore”, toccante ricordo: pubblico di Amici sbalordito

Un toccante ricordo che ha lasciato senza parole il pubblico di Amici di Maria De Filippi che non era a conoscenza di quanto vissuto

È entrata nel talent show di Maria De Filippi in punta di piedi, senza far troppo rumore eppure lasciando la sua impronta, particolarmente quest’anno con un team pazzesco, ma la sua vita non è stata sempre rose e fiori.

Oggi Lorella Cuccarini è una delle professoresse più apprezzate di Amici di Maria De Filippi eppure sono soltanto due anni che è entrata a far parte del team del talent show più amato d’Italia. Con la sua schiettezza, sensibilità ed il suo essere ‘mamma chioccia’, la showgirl ha conquistato il pubblico di Amici che, a seguito di un’intervista al Corriere della Sera, è stato colpito da un forte ricordo della maestra.

Nella lunga intervista, infatti, Lorella Cuccarini ha affrontato il ricordo del tumore che l’ha colpita nel 2002 che le è costata l’asportazione della tiroide: “Ne sono uscita grazie a cure mirate. L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata”.

Amici 21, Lorella Cuccarini e l’importante messaggio sull’alimentazione

Com’è noto, la tiroide è una ghiandola che influenza molto il peso, a seconda delle sue complicazioni, pertanto per un periodo la maestra di Amici ha avuto la smania di tornare in forma, anche se in maniera poco corretta: “Nel tempo ho seguito diversi regimi alimentari, a volte sbagliando. Ricordo in particolare l’iperproteica: all’epoca andava di moda. Tornassi indietro, la eviterei: può essere dannosa, soprattutto se a base di sola carne. Il benessere è una questione di testa, non di taglia. Una dieta ben fatta non dovrebbe essere escludente, né punitiva, ma una abitudine a mangiare in maniera bilanciata a lungo”.

Sul piacere di un bel piatto a tavola, Lorella Cuccarini ammette di aver ereditato tutto dalla nonna di cui ricorda il pranzo della domenica: “Nonna Maddalena si svegliava di buonora per preparare le fettuccine che ammonticchiava disordinatamente sul lettone, guardandomi di sottecchi. Sapeva che, di lì a poco, avrei scalato quella piccola montagna che era il materasso per andare a srotolarle affinché non si appiccicassero”.