“Mi hanno tagliato un dito per sbaglio”. Quella confessione choc di uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2022

Uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi tempo fa fece una confessione che sconvolse tutti.

Il countdown è finito: L’Isola dei Famosi 2022 debutterà oggi in prima serata su Canale 5 e ad accompagnare Ilary Blasi in studio ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con quest’ultimo che per anni ha nascosto un piccolo segreto.

Tra i protagonisti dello show condotto da Ilary Blasi, nelle vesti di opinionista ci sarà Nicola Savino. Tutti lo conoscono e il pubblico lo ama per la sua schiettezza e umorismo, nonché per le sue qualità da conduttore. Nel 1984 comincia a lavorare in radio nella emittente locale Radio Sandonato. In seguito nel 1989 approda a Radio Deejay e poi a Radio Capital con il programma Due meno dieci, condotto da Amadeus e Dj Angelo. Dal 1999 Nicola Savino diventa ufficialmente co-conduttore di Deejay chiama Italia.

Ha anche una lunga carriera nel mondo della tivù: è stato autore del Festivalbar dal 1996 al 2004 e dal 1998 al 2002 autore de Le Iene. Ha inoltre collaborato dal 2003 al 2009 con Quelli che il calcio, con la conduzione di Simona Ventura.

Nel 2012 ha condotto la nona edizione de L’isola dei famosi su Rai 2, affiancato da Vladimir Luxuria come inviata e co-conduttrice e ha anche dimostrato di avere ottime qualità interpretative recitando in film di successo come Agente matrimoniale e Mi fido di te. L’ultima apparizione in televisione risale agli inizi di gennaio, quando ha condotto lo show Back to school.

“Me lo tagliarono per sbaglio”. Quella confessione choc di Nicola Savino, opinionista de L’Isola dei Famosi 2022

Tempo fa, ospite a Verissimo, Nicola Savino parlò della sua infanzia e di quell’episodio avvenuto quando era bambino che divenne un complesso agli inizi della sua carriera: “A 7 mesi un’infermiera, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza che mi avvolgeva la mano mi tagliò anche il dito. Una cosa incredibile. Era il luglio del 1968. Cercarono di riattaccarmelo ma non ci riuscirono. Io avevo il complesso, mai mi sarei sognato di parlarne né tantomeno di farlo vedere, tanto è vero che avevo un arto finto, non volevo farmi vedere”.

Questa sera il conduttore televisivo e radiofonico sarà super impegnato nella prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: come se la caverà nel ruolo di opinionista?