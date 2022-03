Stefano De Martino, la decisione scatenata la rabbia del pubblico: che mazzata per il celebre conduttore napoletano

La Rai è pronta a far vivere al pubblico un nuovo cambiamento, questa volta di timone di uno dei programmi più seguiti.

Stefano De Martino, già alla guida di Stasera tutto è possibile, è stato rimpiazzato da mamma Rai nella conduzione di Made in Sud dove a sostituirlo sarà nientepopodimeno che Lorella Boccia. Un azzardo o una scelta azzeccata? Vediamo cosa ne pensa il pubblico. Sui social tutti sono sorpresi e contrariati da tale decisione ma più di tutte è una spettatrice che ha inviato una breve lettera ad Alessandro Cecchi Paone, pubblicata nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv: “La Rai ha consacrato Stefano e se lo lascia soffiare da Maria De Filippi?”.

Stefano De Martino da sabato è ufficialmente uno dei tre giudici che compongono la giuria del serale di Amici di Maria De Filippi. Insieme a lui Emanuele Filiberto e Stash. Quando Maria chiama tutti rispondono presente e lo stesso ha fatto il conduttore di Stasera tutto è possibile ha dovuto abbandonare a malincuore la conduzione del programma comico Made in Sud e la Rai ha deciso di sostituirlo con Lorella Boccia.

La Rai sostituisce Stefano De Martino con Lorella Boccia nella conduzione di Made in Sud

Alessandro Cecchi Paone ha commentato così la lettera della spettatrice: “Non mi meraviglia che sia ritornato a casa. Si torna sempre dove tutto è cominciato”. E intanto weekend d’amore con Belen, che ha fatto sognare tutti i suoi fan. “Arriverà preparata alla conduzione di Made in Sud” dice Alessandro Cecchi Paone difendendo Lorella Boccia dalle critiche preventive dei detrattori che l’hanno subito attaccata quando è uscito fuori il suo nome come nuova presentatrice del contenitore comico di Rai2. Bisognerà vedere come riuscirà ad amalgamarsi nel programma, con il cast di comici, e se saprà mostrare tutte le sue doti da conduttrice. Il pubblico attende il suo esordio con la speranza che non faccia rimpiangere a tutti Stefano De Martino.