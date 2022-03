Rai, cambio di programma: amatissima conduttrice è positiva al Covid

Un cambio di programma last minute per l’amatissimo programma Rai che è dovuto correre ai ripari vista la positività al Covid della conduttrice

Non è la prima volta che capita dopo due anni di pandemia che la TV è costretta a fare salti mortali e trovare sotterfugi per non stravolgere completamente i palinsesti: la conduttrice Rai lavora in smart working per la positività al Covid.

È da pochissimo iniziata una nuova puntata di Oggi è un altro giorno con un cambio di programma last minute perché Serena Bortone è risultata positiva al Covid. Come ha risolto la Rai con il seguitissimo programma del pranzo? La conduttrice ha lavorato in smart working, come tantissimi italiani negli ultimi due anni di pandemia, guidando il programma TV da casa.

In studio, tuttavia, a condurre il programma c’era Pino Strabioli accompagnato dagli ospiti fissi della trasmissione e da Michele Zarrillo. Non è la prima volta che Serena Bortone sperimenta la conduzione da casa perché le è capitato già lo scorso gennaio perché risultata positiva al Covid.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone positiva al Covid conduce da casa

Una volta rientrati in studio dopo la pubblicità, Serena Bortone ha raccontato cos’è successo: “Io non mi ammalo mai, ma ho un po’ di febbre. Ho fatto il tampone rapido e mi risulta una lineetta leggermente positiva. Aspetto che arrivi qualcuno a farmi il tampone, ma nel frattempo sto a casa. Che dire? Ho già avuto il Covid a gennaio scorso, ho due dosi, ma non ci vogliamo far mancare nulla”. Fortunatamente, però, l’ex presentatrice di Agorà sta evidentemente bene ed ha condotto da casa, in collegamento, scambiando battute con i suoi ospiti.

In particolare, nella presentazione del programma in cui Pino Strabioli ha fatto presente che in studio c’era Michele Zarrillo, quando quest’ultimo ha ammesso di essere venuto proprio per lei, la conduttrice ha affermato: “Addirittura?!” scatenando risate nel parterre. In attesa del tampone molecolare e del risultato, Serena Bortone continuerà la sua avventura dalla stanza di casa sua.