Attrice, showgirl, opinionista e il sogno di tutti gli uomini. Riconoscete la protagonista della foto in evidenza?

La bambina nella foto, così dolce, è nata il 1 gennaio 1986 a Roma. Esordisce nel mondo dello spettacolo a 24 anni partecipando all’undicesima edizione del Grande Fratello.

Da adolescente conosce e si innamora di Remo Nicolini da cui, all’età di 17 anni, ha avuto la prima figlia di nome Gaia. I due non rimangono in ottimi rapporti e si accusano l’un l’altro di essere cattivi genitori. Durante l’avventura nella casa del GF stringe una forte amicizia con Margherita Zanatta e intrattiene rapporti con Pietro Titone e con Biagio D’Anelli.

Nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte e da questa unione sono nati due bambini: Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. A marzo 2021 ha dichiarato che il rapporto con il marito è giunto al capolinea: “Siamo separati in casa da mesi. E il fatto che questa cosa sia rimasta privata fino ad oggi è la prova di un raggiunto equilibrio famigliare. Un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo dei figli”.

Successivamente, a Febbraio 2022, Umberto D’Aponte viene arrestato poiché ha violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina dopo che si erano verificati episodi di aggressione, ultimo dei quali anche davanti ai loro figli. Oggi ha ritrovato l’amore con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione, con il quale ha ufficializzato sui social la relazione ad Agosto 2021. “Finalmente ho trovato la felicità con una persona che per me vale moltissimo”.

Oggi è una showgirl e attrice amatissima dal pubblico e il sogno di tutti gli uomini: la riconosci?

Dopo la fine del Grande Fratello inizia la sua carriera come attrice, showgirl e opinionista. Nel 2012 recita nella sit-com televisiva S.P.A (con Rajae Bezzaz, Melita Toniolo, e Sarah Nile). È spesso ospite di programmi come Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e in altri salotti televisivi. Ha partecipato alla nona edizione dell’Isola dei famosi e nel 2018 a Tale e Quale Show. Adesso è una delle opinioniste fisse di Pomeriggio Cinque, insieme a personaggi come Roger Garth, Emanuela Tittocchia, Deianira Marzano ecc. Oggi, insieme al fratello Edoardo, inizierà la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022. Come avrete capito la bambina nella foto è Guendalina Tavassi.