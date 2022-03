Milly Carlucci, salta tutto? L’indiscrezione allarma i suoi fan

Colpo di scena per Milly Carlucci e i suoi seguaci. Notizie poco incoraggianti per Il Cantante Mascherato e novità in arrivo per Ballando con le Stelle

Al vaglio nuove decisioni in casa Rai che potrebbero compromettere il futuro di Milly Carlucci sul piccolo schermo. Per l’amata conduttrice la prossima stagione televisiva si prospetta poco piacevole.

Dopo il grandissimo successo riscosso con l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, la quale ha fatto registrare ascolti record, Milly Carlucci si prepara ad affrontare le ultime decisioni prese in casa Rai. Come rivela Dagospia la 17esima edizione del talent show condotto dalla Carlucci potrebbe slittare di qualche mese.

Se le ultime due edizioni del talent show (15esima e 16esima) sono state trasmesse a dicembre, la prossima con molta probabilità potrebbe andare in onda nel mese di febbraio 2023, dopo la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Una decisione inevitabile quella di Stefano Coletta per dare spazio ai Mondiali di calcio 2022 che si terranno dal 21 novembre al 18 dicembre.

Milly Carlucci, Ballando con le Stelle slitta al 2023? Novità anche per il Cantante Mascherato

Se Ballando con le Stelle slitta al 2023, per il Cantante Mascherato si parlerebbe addirittura di una sospensione permanente. Difatti il panel show lascerebbe il proprio posto al seguitissimo talent. D’altronde la terza edizione de Il Cantante Mascherato, tutt’ora in onda, non avrebbe raggiunto un grande successo in termini di ascolti.

Nonostante ciò, però, la Rai ha deciso di allungare questa edizione con una puntata in più. Ricordiamo infatti che l’ultima puntata del format musicale sarebbe dovuta andare in onda il prossimo 25 marzo ma così non sarà: Il Cantante Mascherato terminerà sabato 1 aprile. Infine la ‘quasi certa’ sospensione del panel show lascia tutti interdetti. Solo alcuni giorni fa aleggiava nei corridoi di casa Rai la sua riconferma, lasciando incerta solo la collocazione: autunno o primavera.