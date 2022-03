Meteo, Italia tra sole ed improvvisi rovesci: nuovo impulso freddo dalla Russia

Il meteo sulla penisola italiana, anche durante questo lunedì sarà diviso tra sole ed improvvisi rovesci: cosa sta succedendo sul paese.

Un nuovo impulso freddo è pronto a colpire l’Italia nelle prossime ore. Per questo motivo il meteo italiano sarà diviso tra sole ed improvvisi rovesci. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola.

Nei prossimi giorni ci sarà un fenomeno chiamato Final Warning al Polo Nord. Questo non è altro che un anomalo riscaldamento della stratosfera che provocherà la frantumazione del Vortice Polare in più parti. Questa dinamica quindi arriverà a stravolgere il clima in pochissimo tempo con effetti anche sul nostro Paese. Infatti sull’Italia si potrà verificare un decadimento stagionale come conseguenza della radiazione solare che ritorna e riscalda la regione polare.

Dopo tante settimane di dominio anticiclonico, infatti, qualcosa potrebbe sbloccarsi proprio sulla penisola dal punto di vista atmosferico. Le condizioni meteo, infatti, potrebbero subire un vero e proprio scossone freddo e a tratti perturbato. Un nuovo ciclone proveniente dalla Russia, quindi, è destinato a provocare un repentino abbassamento delle temperature che rischierebbero di portarsi di diversi gradi sotto le medie climatiche di riferimento. Avremo quindi una fase decisamente piovosa. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Meteo, scossone freddo in arrivo: cosa succede in Italia

Dopo alcuni giorni in cui ha prevalso una circolazione di aria più mite associata all’evoluzione di un vortice africano ancora parzialmente in azione sul Mediterraneo, ci sarà ampio spazio per l’aria fredda di provenienza russa che sta riconquistando lentamente sulla penisola. Torneranno quindi le precipitazioni sulla penisola italiana. Andiamo quindi a vedere come si sta evolvendo la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione soleggiata su tutto il settore. Solamente su Alpi e Prealpi avremo locali addensamenti specialmente al mattino. Le temperature quindi faranno registrare una lieve impennata, con valori massimi che andranno ad oscillare dagli 11 ai 16 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una residua instabilità sul Lazio tra notte e mattino. Nel corso della giornata poi avremo maggiore variabilità con qualche piovasco sulla Sardegna. Situazione leggermente migliore altrove. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie, con massime che andranno dai 10 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo precipitazioni alternate ad ampie schiarite specialmente su Sicilia e Molise. La situazione risulterà nevosa sui crinali appenninici a partire dai 700 metri. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie, con massime che oscilleranno dagli 8 ai 14 gradi.