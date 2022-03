Mediaset ha deciso: ex vincitore di Sanremo protagonista della nuova fiction

Mediaset ha deciso di affidare il nuovo ruolo da protagonista di una serie tv ad un ex vincitore di Sanremo: tutte le anticipazioni.

È pronta ad esordire su Mediaset una nuova serie televisiva, che vedrà protagonista di una nuova fiction un ex vincitore di Sanremo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sulle reti del Biscione.

Nelle ultime settimane Mediaset ha siglato un gran colpo per il prossimo palinsesto televisivo assicurandosi quindi Massimo Ranieri e Pappi Corsicato. I due infatti saranno i protagonisti della nuova serie che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Al momento però è ancora avvolta nel mistero la trama e il resto del cast della nuova fiction che sbarcherà sul Biscione.

Entrambi sono nati a Napoli, con il cantante che è pronto al grande ritorno alle fiction a oltre dieci anni di distanza dalla trasposizione per Rai 1 di alcuni grandi lavori di Eduardo De Filippo come ad esempio “Filumena Marturano”, con la grandissima Mariangela Melato.

Mentre invece per Pappi Corsicato, già assistente di Pedro Almodovar, è il secondo lavoro sul piccolo schermo. Dopo tante pellicole e lavori in teatro, nella scorsa stagione televisiva il regissta ha debuttato con Vivi e lascia vivere, drama comedy di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci.

Mediaset, ha deciso: la nuova serie è stata cancellata

Tra le tante serie che hanno esordito sulle reti Mediaset quest anno troviamo anche ‘ Più Forti del Destino‘. La nuova serie infatti si è conclusa nella serata di venerdì 18 marzo 2022, ma non sembrerebbe aver convinto i telespettatori di Canale 5. Gli ascolti registrati nel corso dei 4 appuntamenti sono stati in costante calo tanto da rendere inevitabile la cancellazione definitiva di una nuova stagione.

Quindi non sembrerebbe esserci futuro per la fiction RTI e Fabula Pictures. La seconda stagione quindi non sembrerebbe essere nei piani di Mediaset. Inoltre a prescindere dagli ascolti della fiction, che non sono mai andati oltre il 12% di share, non avrebbe comunque avuto alcun seguito. Quindi adesso tutti i fan di Canale 5 attendono solamente l’annuncio ufficiale per l’eliminazione della serie.