Isola dei Famosi, ex protagonista disoccupata dopo il reality: il motivo è sconvolgente

Dopo aver preso parte all’Isola dei Famosi 2021, ex naufraga è scomparsa dalla scena: scopriamo insieme di chi si tratta e perché.

Il seguitissimo reality show di Mediaset con al timone la conduttrice romana, Ilary Blasi, sarebbe dovuto essere un trampolino per il rilancio in Tv di un’ex naufraga, ma da allora nulla di fatto. L’ultima esperienza lavorativa risalirebbe ormai al 2020. Il motivo della sua esclusione ha sconvolto tutti: l’indiscrezione è pazzesca.

Ad essere scomparsa dalla scena è la bellissima e talentuosa Elisa Isoardi. Dopo il successo riscosso in Honduras, per la conduttrice televisiva ed ex modella italiana tutti immaginavano un futuro roseo in Tv ma così non è stato. La sua ultima esperienza, difatti, risalirebbe al 2020 al timone de La prova del cuoco.

Ma come mai questa lunga assenza nonostante la stessa Elisa abbia più volte manifestato l’intenzione di tornare in carreggiata? Ebbene, stando all’ultima indiscrezione lanciata sul portale di Roberto D’Agostino, Dagospia, a bloccare il suo ritorno in Tv sarebbe un uomo che ha fatto parte della sua vita.

Elisa Isoardi, l’Isola dei Famosi non ha sortito gli effetti sperati: lontana dalla Tv a causa di un ex? Indiscrezione pazzesca

Come si legge su Dagospia, “la bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini”. Difatti per chi non lo sapesse la Isoardi dal 2014 al novembre 2018 ha avuto una relazione con il leader della Lega, Matteo Salvini.

Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e nel frattempo la talentuosa conduttrice ha rincontrato Alessandro Di Paolo. Con il produttore cinematografico è stato un ritorno di fiamma: i due infatti avevano già avuto in passato una relazione tempestosa ma lo scorso autunno si sono ritrovati. Ed è proprio in attesa di ricevere un allettante proposta per tornare in Tv che Elisa si starebbe dedicando alla sua famiglia.