Fabrizio Corona risponde a Sophie Codegoni: la stoccata inaspettata – VIDEO

L’intervista a Verissimo di Sophie Codegoni è stata seguita da migliaia di telespettatori, ma a Fabrizio Corona non è piaciuto quanto detto

Fabrizio Corona è passato all’attacco quando ha ascoltato le parole di Sophie Codegoni, sul loro rapporto, a Verissimo con Silvia Toffanin: il paparazzo non gliel’ha mandate a dire ed ha risposto senza filtri.

Reduci dall’esperienza al GF Vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti a Verissimo con Silvia Toffanin dove hanno parlato della loro esperienza al reality, della nascita della loro storia d’amore e non solo. L’ex di Matteo Ranieri, infatti, per un periodo è stata anche con il paparazzo Fabrizio Corona ed è proprio di lui che hanno parlato.

Ieri, domenica 20 marzo, infatti è andata in onda l’intervista di Sophie Codegoni che ha ammesso: “Lo ricorderò come una persona meravigliosa, perché per me ha fatto tanto, ma successivamente è stata una grandissima delusione, ad oggi continuasse a fare le sue storie di Instagram, non mi interessa né parlare con lui, né parlare di lui che è quello che vuole”.

Fabrizio Corona non ci sta e risponde a Sophie Codegoni

Come previsto dalla stessa Sophie, su Instagram Fabrizio Corona ha ripreso un tratto dell’intervista ed ha aggiunto: “Ma se non parlano di me, di cosa parlano questi due abetini? I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta. Durata: 3 mesi”. Una sentenza molto forte del paparazzo che, ancora una volta, la tocca piano e non si perde in chiacchiere per attaccare l’ormai ex gieffina. Tra i commenti sulla pagina Instagram di Verissimo, molti danno ragione al paparazzo: “Però è entrata al gf grazie alla sua agenzia”, “Deve dire solo grazie a Corona”, “Certo l’hai usato come fai con tutti poi ci sputi sopra. Furba la bambina” e ancora “Lo ha usato per entrare al gf e adesso lo scarica: coerenza Sophie, coerenza”.

Ad avere la peggio dopo l’intervista, dunque, è stata proprio la Codegoni cui gli stessi follower hanno fatto notare che la sua partecipazione al Grande Fratello è merito anche dell’agenzia di Fabrizio Corona di cui, adesso, non vuole parlare.