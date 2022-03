“Ha scelto l’eutanasia”, la drammatica decisione di una leggenda del cinema: la confessione del figlio

Una drammatica confessione da parte del figlio di una leggenda del cinema che non fa altro che seguire le sue volontà: ha scelto l’eutanasia

Aveva espresso la volontà di andarsene come desiderava ed il figlio non poteva far altro che accogliere il suo desiderio e trasformarlo in realtà: non c’è modo di far cambiare idea alla stella del cinema.

Soltanto qualche anno fa un’ictus gli ha cambiato la vita e da allora non fa altro che riabilitazione, ma è evidente che Alain Delon sia stanco. Negli anni d’oro è stato un sex symbol ed è presto diventato un attore di prestigio, fino a collezionare poi le sue esperienze come regista e produttore cinematografico. Un’icona per il mondo dello spettacolo per cui si è speso molto finché ha potuto.

Ad oggi, il francese naturalizzato svizzero ha 86 anni e, ormai 5 anni fa, ha perso il suo amore storico, Mireille Darc che è morta nel 2017. Un dolore troppo forte che si è aggiunto al male che l’ha improvvisamente colpito e da lì in poi la sua vita è caduta tutta a picco.

Alain Delon, parla il figlio: “Ha scelto l’eutanasia”

Più volte, in recenti interviste, Alain Delon ha chiarito: “Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto”. Un chiaro riferimento all’eutanasia di cui racconta anche il figlio in un’intervista alla radio francese RTL: “Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla”. Anthony Delon ha spiegato che il padre avrebbe già scritto il testamento, aspetta soltanto il momento giusto. Per ora, nei prossimi giorni, l’attore franco-svizzero assisterà all’uscita della sua auto-biografia Entre chien et loup (tra cane e lupo).

Grazie alla cittadinanza svizzera ottenuta nel 1999, Alain Delon sarebbe facilitato nella pratica da attuare che, com’è noto, nel Paese è legale. Nonostante, dunque, non ci sia una data, l’attore ormai ha deciso e non c’è nulla che possa fargli cambiare idea, è tutto pronto ed anche il figlio se n’è fatto una ragione consapevole di star accontentando il desiderio del padre.