Denise Pipitone, spunta una testimonianza pesante: “L’ho sempre odiato”. La docuserie sulla scomparsa della bambina svela nuovi dettagli

Stretta nella morsa di colossi come il ‘serale’ di Amici 21 su Canale 5 e Soliti Ignoti Speciale su Rai 1, la docuserie sulla scomparsa di Denise Pipitone si è difesa. Perché sul Nove ogni sabato c’è la storia della bambina scomparsa e molto di più.

Il lavoro ricostruisce anche quello che non abbiamo sentito e visto fino ad oggi, con alcune testimonianze inedite. Come quella di Kevin Pipitone, il fratello di Denise Pipitone, nato sette anni prima di lei dal matrimonio di Piera Maggio con il suo primo marito. Fino ad oggi il ragazzo ha sempre mantenuto un profilo bassissimo, evitando ogni contatto con i media ma questa volta ha fatto un’eccezione.

E ha raccontato i suoi sentimenti nei confronti di alcuni personaggi che ruotano attorno alla storia. Come Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise: “L’ho sempre odiato, mi dicevano e io stesso mi ripetevo che lui era il male, aveva fatto sì che la mia famiglia si distruggesse: ad un certo punto sono arrivato ad augurargli anche la morte”. E anche con sua madre per diverso tempo i rapporti sono stati tesi, perché comunque Denise era nata da una relazione extraconiugale.

Denise Pipitone, spunta una testimonianza pesante: ora conosce tutti i dettagli

Kevin Pipitone racconta che all’epoca la madre gli ripeteva sempre “un giorno capirai“. Ma per l’età che aveva allora, cosa poteva capire? Per lui contava soltanto il fatto che avesse tradito suo padre e non conosceva tutti i dettagli della storia. Con il tempo però tutto gli è stato più chiaro e ha cambiato idea.

Per lui l’inchiesta per la scomparsa della sorella è stata una mazzata: solo allora infatti ha scoperto che non era figlia di suo padre. E da questo sono derivati mesi pesanti, perché qualcuno ha pensato che lui potesse c’entrare con la scomparsa. Mazara in fondo è un paese, tutti si conoscono e tutti possono avere cattivi pensieri.

Tutto è cambiato con il tempo: “Crescendo mi allontanai da mio padre per diversi motivi, lui si prese una pausa da me non facendosi sentire, escludendomi dalla sua vita. E vedevo mia madre che soffriva, Così realizzai che nonostante tutto, quella donna mi stava dando la sua vita, capii cosa era giusto e cosa era sbagliato, guardai Piero e capii che quella persona che avevo odiato mi stava vicino”. Ora manca solo Denise per essere felice.