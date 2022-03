Dazn, ottime notizie: tre mesi di abbonamento a metà prezzo

Dazn ha confezionato un’offerta davvero imperdibile per gli appassionati di calcio: tutto il pacchetto è offerto in abbonamento a metà prezzo per i primi tre mesi. Ecco tutti i dettagli di questa incredibile offerta e le scadenze.

Come ogni anno, il 19 marzo si è festeggiato San Giuseppe e la Festa del papà. Con questa occasione, Dazn ha deciso di confezionare un’offerta incredibile per i nuovi abbonati, che potranno accedere a tutti i contenuti offerti dal servizio di video streaming online. In particolare, si potranno vedere tutte le partite di Serie A, Europa League e Serie B.

Il regalo perfetto da farsi e da fare agli appassionati di calcio. L’offerta avrà una breve durata: gli interessati dovranno essere dunque veloci a non lasciarsela scappare. Si tratta infatti di poter avere tutti i servizi di Dazn a metà prezzo per ben tre mesi. Tutto quello che bisogna fare è completare la normale procedura di iscrizione e acquistare l’abbonamento.

Dazn

I contenuti di Dazn a metà prezzo si potranno acquistare fino al 21 marzo. A partire dal giorno dopo, questa offerta che è rimasta attiva per tre giorni non sarà più valida. Chi sarà riuscito ad attivarla, quando saranno trascorsi tre mesi comincerà a pagare il prezzo pieno dell’abbonamento, ovvero 29,99 euro al mese.

L’abbonamento a metà prezzo è un’offerta davvero imperdibile da parte di Dazn, ma non è l’unica. Chi è infatti interessato ai contenuti del servizio di video streaming online può infatti scegliere l’offerta migliore per lui fra un ventaglio di proposte abbastanza ampie. In particolare, ci sono diverse proposte per chi è appassionato di sport diversi dal calcio.

Un’altra imperdibile offerta di Dazn per chi non è appassionato di calcio

Dazn ha pensato anche a chi non è tifoso di calcio: non è offerto infatti solo il pacchetto completo a metà prezzo. Chi è interessato a seguire solo un particolare sport, come ad esempio la pallavolo, il biliardo, le arti marziali miste o MMA, le freccette, il ciclismo, il Moto GP o il tennis troverà un’offerta a lui dedicata sul sito dazn.it.

Ansa.it ha una pagina aggiornata con tutti gli sconti offerti da Dazn, dove si potrà anche trovare le istruzioni per ottenere ben 30 euro di sconto per i nuovi clienti che sottoscrivono un abbonamento. Anche qui, la procedura è molto semplice: dopo aver cliccato sul link, si riceverà via e-mail il codice sconto. L’iniziativa scade il 7 aprile.