Covid, Pregliasco a iNews24: “Pericolo contagi tra i profughi ucraini. Bisogna vaccinarli”

“Le condizioni di vita e di trasporto dall’Ucraina sono elementi facilitatori dell’aumento di diffusione del virus in Italia e nel mondo. Bisogna offrire la vaccinazione” ai rifugiati che scappano dalla guerra scatenata dalla Russia. Sono le parole di Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano a iNews24. “La popolazione ucraina è già poco vaccinata, e in questo momento, capisco che di fronte al pericolo di morire non si pensi ad indossare le mascherine”.

È raro, ma è possibile ammalarsi due volte di Covid, in particolare con la variante Omicron.

“Nel caso dei guariti, diminuisce la protezione nel tempo. Nel 4% dei casi è evidente che ci si è infettati con i primi tipo di virus. Ma si sta assistendo, soprattutto nei giovani non vaccinati, alla possibilità di infettarsi sia con Omicron che con Omicron 2, perché ci sono variazioni antigeniche importanti. Parrebbe che Omicron scateni una risposta immunitaria anticorpale quantitativamente ridotta”;

Il vaccini diminuisce la possibilità di reinfettarsi?

“Parliamo di guariti. L’immunità naturale in questi casi non conferisce una protezione. Il vaccino ha perso un po’ la possibilità protettiva rispetto all’infezione, ma questo è naturale sono ancora di due anni fa, realizzati sul virus iniziale, anche se dimostrano la capacità di evitare i casi gravi”;

Ci si può reinfettare con Omicron 2 dopo aver preso Omicron?

“Succede che ci si reinfetti dopo aver contratto il Covid originario o la variante Delta. Molto più raramente con Omicron e Omicron 2, anche se non è facile dirlo perché sia in Italia sia nelle casistiche internazionali non c’è un sequenziamento sistematico, quindi spesso l’attribuzione al tipo di virus contratto dal singolo è legato a un aspetto temporale, senza una certezza”;

Come si potrebbe avere la certezza?

“Sequenziando la prima e la seconda volta. Ci sono eventuali misure per rilevare non solo gli anti-S ma anche gli anti-N, cioè la parte degli anticorpi verso il nucleo del virus, ma bisognerebbe aver sequenziato anche nella prima occasione”;

Quali sono i fattori da cui dipende la reinfezione?

“Si reinfettano soprattutto i giovani non vaccinati e chi ha non ha completato il ciclo vaccinale da lungo tempo”;

Quanto tempo passa dalla prima alla seconda infezione?

“Può passare anche un mese o meno, ma succede in quota parte. Come ho detto, spesso si tratta di casi che avvengono in soggetti vaccinati da lungo tempo”;

Aver contratto Omicron alla prima infezione protegge di meno dalla reinfezione?

“La risposta immunitaria con Omicron è un po’ inferiore. Non sappiamo cosa succederà nel prossimo futuro, sono in corso degli studi in merito”;

La maggior parte della popolazione italiana è coperta dalla vaccinazione o ha contratto il virus, in particolare nella quarta ondata. Ma c’è anche chi, pur essendo stato esposto, non ha mai avuto il Covid. Com’è possibile?

“Esistono persone meno suscettibili. Dipende da caratteristiche genetiche di diversa capacità di risposta genetica. Ciò avviene anche nel caso di altri virus, come l’Hiv o l’HCV (epatite C) ed è legato alla risposta cellulare. Dipende da tre fattori: le caratteristiche del virus, quelle del paziente e dalla modalità con cui ci si espone”;

Qual è la sua analisi dell’andamento epidemiologico attuale?

“Sembrava che la quarta ondata fosse terminata. Invece c’è stato un rimbalzo a causa della prevalenza della variante Omicron 2, che ha rovinato le prospettive ottimistiche. Il virus continuerà ad essere tra noi, forse con un andamento ciclico e un peggioramento della situazione in inverno dopo un’estate tranquilla”;

Quali sono le differenze note tra la variante Omicron e Omicron 2?

“La 2 è ancora più contagiosa, di circa il 30%, sopra il morbillo e la varicella. Ma come Omicron è meno pericolosa dal punto di vista degli effetti patogenetici”;

L’allentamento delle restrizioni è pericoloso in questo momento?

“Sì, perché questa fase in cui c’è un abbassamento eccessivo delle attenzioni più dare la spinta a una recrudescenza del virus”;

Quanto potrebbe influire la crisi ucraina sull’andamento della curva epidemiologica?

“Tutte le guerre portano con sé disastri dal punto di vista infettivo. La popolazione ucraina è già poco vaccinata, e in questo momento, capisco che di fronte al pericolo di morire non si pensi ad indossare le mascherine. Le condizioni di vita e di trasporto dall’Ucraina sono elementi facilitatori dell’aumento di diffusione del virus in Italia e nel mondo. Bisogna offrire la vaccinazione”.