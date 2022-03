Cosa si nasconde dietro alle minacce della Russia all’Italia

Sabato Mosca ha avvertito Roma di non prendere parte alle prossime sanzioni che verranno inflitte dall’Europa alla Russia. “Non vorremmo che la logica delle dichiarazioni del ministro trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”, ha affermato Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri Russo, che non ha fornito ulteriori dettagli. Il ministro citato nelle sue parole è quello dell’Economia russo Bruno Le Maire, sui piani dell’Ue per dar vita a una “guerra economica e finanziaria totale”.

L’aiuto della Russia all’Italia all’inizio della pandemia

Paramonov ha anche accusato il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini, ricordando l’aiuto dato dalla Russia all’Italia a marzo 2020, in piena emergenza Covid: “All’Italia è stata fornita un’assistenza significativa attraverso il ministero della Difesa, il ministero dell’Industria e Commercio e il ministero della Salute della Russia. A proposito – ha aggiunto – una richiesta di assistenza alla parte russa fu inviata allora anche dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che oggi è uno dei principali “falchi” e ispiratori della campagna antirussa nel Governo italiano”.

Alexei Paramonov è un ex console a Milano. La sua intervista, rilasciata all’agenzia di stampa di stato Ria Novosti, ha l’obiettivo di inviare un messaggio preciso a Palazzo Chigi. L’Italia è considerata dalla Russia l’anello debole dell’Europa e il Paese europeo maggiormente dipendente da Mosca per quanto riguarda il gas.

La Russia ha aiutato l’Italia con una missione a Bergamo voluta da Putin, che non aveva solo l’obiettivo di aiutare gli italiani ad affrontare un virus sconosciuto. Si trattò di un’operazione di intelligence destinata ad acquisire tutte le informazioni sul virus e i metodi per contrastarlo. La propaganda del Cremlino ha sfruttato la vicenda. Cartelle cliniche con dati sanitari dei pazienti, accordi commerciali per farmaci e strumentazione, ma soprattutto un accordo per realizzare Sputnik, vaccino anti-Covid. Ci sarebbe questo dietro l’avvertimento di Paramonov a Guerini.

La reazione immediata della Farnesina

“Il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale respinge con fermezza le dichiarazioni minacciose del direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo Alexei Paramonov, secondo cui eventuali nuove sanzioni nei confronti della Federazione russa comporterebbero conseguenze irreversibili per l’Italia e invita il ministero degli Esteri e della Federazione Russa ad agire per la cessione immediata dell’illegale e brutale aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, che la Farnesina condanna fortemente”. Così, in una nota del ministero che ribadisce la partecipazione dell’Italia alle sanzioni.

Guerini: “L’Italia a fianco dell’Ucraina e continuerà ad esserlo”

“Non diamo peso alla propaganda. Incoraggiamo invece ogni passo politico e diplomatico che metta fine alle sofferenze del popolo ucraino. L’Italia è a fianco dell’Ucraina e continuerà ad esserlo”. Sono le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Draghi: “Paragone tra guerra e Covid inaccettabile e odioso”

“Esprimo piena solidarietà al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, vittima di attacchi sda parte del Governo russo. Il paragone tra l’invasione dell’Ucraina e la crisi pandemica in Italia è particolarmente odioso e inaccettabile”, afferma il premier italiano Mario Draghi. “Il ministro Guerini e le Forze Armate sono in prima linea per difendere la sicurezza e la libertà degli italiani. A loro va il più sentito ringraziamento del Governo e mio personale”.