Conflitto Russia-Ucraina: Kiev sotto bombardamento. Due navi russe attaccano il porto di Odessa

Il Cremlino: "No all'incontro tra Putin e Zelensky per ora". "Arginata" una perdita di ammoniaca. Oggi Ue discuterà le sanzioni sull'energetico Russo. Distrutto a Kiev un centro commerciale.

La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al ventiseiesimo giorno e sul fronte la situazione è sempre più difficile. Mosca ha rivendicato di aver colpito con missili un centro di addestramento a Rivne, dove sono stati “uccisi 80 mercenari e nazionalisti”. La capitale Kiev è stata sotto bombardamenti per tutta la notte, colpito anche un centro commerciale: almeno 8 morti. A Mariupol sono ore decisive dopo l’ultimatum dei russi respinto dagli ucraini: “I militari lascino la città entro le 5 del mattino”, ore 3 in Italia. “La resa non è un’opzione”, hanno risposto gli ucraini.

Mentre si moltiplicano le notizie di stupri di guerra, è stata “arginata” una fuga di ammoniaca da un impianto a Sumy. Ieri Mosca ha ricominciato ad utilizzare missili ipersonici.

Dal punto di vista diplomatico, proseguono gli sforzi. È atteso per oggi un colloquio tra i presidenti Usa Joe Biden e francese Emmanuel Macron, il premier italiano Mario Draghi, quello Uk Boris Johnson e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La Svizzera si propone per ospitare i negoziati.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato ieri alla Knesset, paragonando la situazione dell’Ucraina alla storia di Israele e i russi ai nazisti. Il suo confronto ha destato polemiche in Israele.

Sumy: perdite di ammoniaca in un impianto chimico

Nella città a Est dell’Ucraina, le perdite di ammoniaca fuoriuscite da un impianto chimico, hanno contaminato un’area nel raggio di 5 chilometri. A segnalarlo il governatore Dmytro Zhyvytskyy. La perdita è stata segnalata alle 4.30 ora locale nell’impianto Sumykhimprom e, a detta del governatore, è stata causata da un attacco aereo russo. Le autorità hanno consigliato ai cittadini di Sumy di respirare con bende di garza imbevute di acido citrico.

Telefonata tra Biden, Draghi, Macron, Scholz e Johnson oggi

Alle 16 ore italiane di oggi si terrà un colloquio telefonico tra i leader americano, italiano, francese, tedesco e inglese per discutere “di una risposta coordinata all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina”.

Biden in Polonia venerdì

Joe Biden si recherà in Polonia il 25 marzo, dopo aver partecipato a Bruxelles, al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull’Ucraina. A Varsavia il presidente Usa avrà un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrej Duda. “Questa settimana il presidente Biden si recherà in Polonia dopo i suoi incontri a Bruxelles, in Belgio, con i nostri alleati della Nato, i leader del G7 e i leader dell’Ue, per discutere gli sforzi internazionali a sostegno dell’Ucraina e imporre costi alti e senza precedenti alla Russia per la sua invasione”, si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca Andrej Duda. Biden discuterà “di come gli Usa, insieme ai nostri alleati e partner, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani creata dalla guerra ingiustificata e non provocata dalla Russia contro l’Ucraina”.

Bombe su Kiev: in fiamme un centro commerciale

Il servizio di emergenza statale ha fatto sapere che i servizi di soccorso stanno spegnendo le fiamme in un centro commerciale di diversi piani e il parcheggio, a causa dei bombardamenti russi nel quartiere di Podil. Il centro commerciale si chiama Retroville. Intervenuti 63 vigili del fuoco e 11 unità per estinguere le fiamme che avevano raggiunto il terzo e il quarto piano. Questo è un chiaro segno che i russi vogliono colpire i rifornimenti dei cittadini rimasti nella loro terra.

Nuovo allarme antiaereo a Kiev e altre città

Dopo l’attacco di ore fa che ha distrutto case e un centro commerciale, provocando almeno un morto, le sirene antiaeree risuonano su Kiev. Suonano anche a Khmelnytsky, Rivne, Volin, Ternopil, Lubni e Leopoli.

Kiev risponde a ultimatum di Mosca: “La resa non è un’opzione”

“La resa non è un’opzione”. Così la vicepremier Iryna Vereshchuk, respingendo all’ultimatum della Russia di consegnare Mariupol e spiegando che invece serve l’apertura di un corridoio umanitario.

Il ministero della Difesa russo aveva chiesto alle formazioni militari ucraine di “esporre domani (lunedì ndr.) bandiere bianche per mostrare di essere pronti a un cessate il fuoco temporaneo”, durante il quale gli ucraini avrebbero dovuto lasciare la città e deporre le armi.

Vereshchuck ha spiegato all’Ucrainska Pravda che il ministero della Difesa russo ha inviato una lettera di otto pagine “con riferimenti alla storia e altre sciocchezze. Hanno inviato la stessa lettera all’Onu, al Comitato internazionale della Croce Rossa e speravano che le organizzazioni internazionali reagissero e iniziassero a fare pressione sull’Ucraina, ma non è successo. Il Cicr e le Nazioni Unite capiscono che è una manipolazione russa e che i russi stanno tenendo le persone in ostaggio. Non si può parlare di resa. Ne abbiamo già informato la parte russa. Gli ho scritto: “Invece di perdere tempo con 8 pagine di lettere, aprite un corridoio umanitario”, ha spiegato.

Kiev: bombardata area abitata da civili, un moero

“Secondo le informazioni che abbiamo al momento diverse case e uno dei centri commerciali sono stati colpiti” a Kiev. A dare la notizia, il sindaco Vitali Klitschko: “Diverse case e uno dei centri commerciali sono stati colpiti. Forti esplosioni a Kiev, dove le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare alcune ore fa”. Secondo la polizia locale, il villaggio di Zabuianna, nel distretto di Bucha della regione di Kiev, è stato colpito da un raid aereo e non si sa ancora quante sono le vittime. Un morto durante un attacco al quartiere residenziale di Podilskyi.