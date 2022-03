Canone Rai, cosa succede se non lo paghi: tutti i dettagli. Dopo diversi anni verrà scorporato dalla bolletta della luce

Evitare di pagare la tassa per la televisione di stato equivale ad un reato contro il fisco italiano. Esistono però alcuni casi in cui la riscossione può avvenire in modalità differenti.

Fu Matteo Renzi a cambiare il metodo di pagamento del canone Rai nel 2015. Erano anni in cui l’evasione fiscale sulla tv di stato aveva percentuali altissime. Bisognava correre ai ripari per accertarsi che tutti pagassero l’imposta obbligatoria. Per questo si decise di incorporare la stessa alla bolletta della luce, rendendo quasi impossibile saltare la tassa. Ora, in un contesto politico completamente diverso anche a livello comunitario, l’Italia è stata costretta a rivedere questa scelta. L’Europa ha indicato delle linee guida sulla modalità di riscossione di tasse inerenti l’energia. Il Governo Draghi sta lavorando per scorporare quindi il canone dalla bolletta elettrica. In molti però si sono spesso domandati cosa accade se non viene saldata la tassa televisiva (o magari si ritarda il contributo).

Se la rata non viene versata come previsto dalla legge, il fisco ha la possibilità di procedere a un recupero coattivo dell’imposta. E si tratta di una procedura che può prevedere anche ipoteche e pignoramenti. Esistono tuttavia alcuni casi in cui l’obbligo di saldare una tassa richiesta dall’Agenzia delle Entrate può saltare. Ad esempio se sono presenti dei vizi di forma che rendono l’imposta legalmente nulla. A quel punto il contribuente ha la possibilità di opporsi alla cartelle esattoriale.

Canone Rai, a cosa si va incontro se non lo si paga: le conseguenze e i vizi di forma

In questo caso ci sono delle ottime probabilità di vincere il ricorso contro lo stato. C’è però da specificare che anche per quanto concerne il canone Rai, l’eventuale ricorso va presentato entro un massimo di tempo pari a sessanta giorni.

L’inizio di questo termine viene considerato dallo stato nel momento in cui la cartella esattoriale viene notificata al contribuente mediante raccomandata. Ovviamente se il cittadino è impossibilitato a riceverla, verrà notificata la giacenza ed effettuare il ritiro nell’ufficio postale indicato. I trucchi di evitare di ricevere tale avviso non portano da nessuna parte. Infatti quando viene emesso l’avviso di giacenza, la persona ha un limite di tempo entro cui raccogliere la notifica. Superata questa soglia, il fisco considera il contribuente colpevole della mancata lettura con tutte le conseguenze del caso.