Anticipazioni Un Posto al Sole, grande preoccupazione per Bianca: è in pericolo

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole: grande preoccupazione per Bianca, la piccola è in pericolo.

La storica soap opera napoletana, Un Posto al Sole, tornerà puntuale da lunedì 21 a venerdì 25 marzo 2022 con nuovi colpi di scena. Al centro della scena gli abitanti della terrazza: Micaela tornata da Berlino ha intenzione di portare Jimmy via con se.

Alla terrazza di Franco Boschi non è un momento facile: Micaela contro il volere di Niko, Giulia e Renato vuole a tutti i costi portare il piccolo Jimmy a Berlino. Intanto anche Nunzio dovrà affrontare un’altra sconfitta con la Petrone. La ragazza, nonostante le promesse, ha ripresto a fare uso di sostanze stupefacenti e sarà anche Lara a coglierla sul fatto.

A sorprendere il fedelissimo pubblico della soap però, sarà l’arrivo di Viola a Napoli. Dopo oltre un anno di assenza la ragazza troverà uno scenario poco gradevole: Ornella e Raffaele sono ai ferri corti a causa di Patrizio. Lo chef di Caffè Vulcano ha intenzione di trasferirsi in Spagna ma il portiere di Palazzo Palladini non è per nulla d’accordo. Per questo motivo si scontrerà con la dottoressa Bruni.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Bianca preoccupa Franco e Angela

Dopo aver scoperto il suo segreto, Lara e Roberto faranno ulteriormente pressione su Chiara Petrone. La ragazza ormai è prigioniera della droga e, deluso, Nunzio si allontanerà sempre di più avvicinandosi a Rossella. Intanto a Palazzo Palladini il figlio di Katia Cammarota non sarà l’unico ad avere problemi.

Anche Franco e Angela dovranno fare i conti con un serio problema che riguarda Bianca. La bambina avrà dei comportamenti alquanto preoccupanti che andranno in primis a ledere Silvia. Ma Bianca sarà aggressiva solo con la proprietaria di Caffè Vulcano? E soprattutto, da chi o cosa saranno scaturiti questi comportamenti? Non ci resta altro che seguire i nuovi episodi di Un Posto al Sole per scoprire ogni minimo particolare.