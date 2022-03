Anticipazioni Beautiful, Brooke viene perseguitata: decide di lottare

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che al centro della trama continuerà ad esseri Brooke, ma non solo per il suo rapporto con Ridge

Brooke sta vivendo un periodo per niente florido all’interno di Beautiful e le anticipazioni delle prossime puntate non fanno altro che peggiorare le condizioni del suo personaggio: ecco cosa succederà.

Brooke Logan non sta vivendo il suo periodo migliore a Los Angeles dopo aver perso il suo amore Ridge a causa del bacio la notte di Capodanno con Deacon, ma il peggio deve ancora venire. Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, infatti, svelano che Ridge volta immediatamente pagina rifugiandosi tra le braccia di Taylor, mentre Brooke è ancora sottotono per quanto è accaduto: vorrebbe soltanto riprendersi il suo amato e ricominciare la sua vita.

Ciò che la Logan non sa è che dietro tutto quello che sta accadendo c’è lo zampino di Sheila, soltanto Thomas è riuscito a scoprire la verità perché la stessa donna si è tradita con le sue parole. Intanto, la mamma di Hope è affranta perché il Forrester si è allontanato, ma ben presto con il supporto di sua figlia e Liam deciderà di non lasciarsi abbattere e combattere per riconquistarlo.

Anticipazioni Beautiful, Brooke perseguitata dal fantasma di Stephanie

Sarà inevitabile per Brooke, arrivata a questo punto della trama, non ripensare al suo rapporto con Stephanie. I telespettatori più affezionati ricorderanno perfettamente la mamma di Ridge che, per anni, non ha fatto altro che mettere i bastoni tra le ruote al rapporto tra la Logan ed il Forrester. Soltanto poco prima della sua morte, Stephanie diede il benestare alla coppia ormai consolidata e ritrovò in Brooke una vera e propria amica.

Un periodo buio per la Logan che non farà altro che sentirsi incastrata e perseguitata dal suo passato: vuole dimostrare a tutti i costi che è lei la donna ideale di Ridge. Come anticipato, in occasione dell’anniversario di Beautiful, Brooke ripercorrerà tutti gli amori che sono passati per la sua vita fino a Ridge: l’episodio servirà alla Logan a capire che è lui l’uomo con cui veramente vuole stare per il resto della sua esistenza.