Anna Tatangelo, futuro a rischio: arriva la conferma che nessuno poteva immaginare. Gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro

L’interruzione è stata sufficientemente breve per tenere alta l’attenzione del pubblico. Ma il ritorno di Anna Tatangelo alla guida di Scene da un matrimonio nella fascia pomeridiana di Canale 5 non sta funzionando come lei stessa di aspettava.

La conferma è arrivata con i dati degli ascolti tv relativi al 20 marzo. Su Rai 1 infatti Domenica In ha messo insieme 2.890.000 spettatori, pari al 18.8% di share nella prima parte, e 2.553.000 spettatori pari al 17.6% nella seconda parte fino alle 16.52. Poi ha ceduto il passo a Da Noi… A Ruota Libera che ha totalizzato 2.221.000 spettatori, pari al 13.9%.

Invece su Canale 5 il nuovo episodio di Beautiful è stato visto da 2.037.000 spettatori (12.9%). Un buon traino, ma Scene da un Matrimonio ha messo insieme solo 1.670.000 spettatori (per il 11.3%) e Una Vita 1.647.000 spettatori (l’11.4%). Molto meglio Verissimo con 2.393.000 spettatori (16.4%) nella prima parte, 2.669.000 spettatori nella seconda e 2.712.000 spettatori (16.6%) nei Giri di Valzer finali

Anna Tatangelo, futuro a rischio: a fine stagione riflessioni profonde

Anna Tatangelo finirà sicuramente la stagione in corso ma poi ci saranno riflessioni tra lei e Mediaset in vista della prossima. Perché riproporre uno storico programma come Scene da un matrimonio si sta rivelando una scommessa non vinta anche se lei crede fortemente in un futuro in tv.

La prima serata invece è stata conquistata dalla fiction Noi su Rai1 che però non sfonda: la terza serata è stata seguita da 3.342.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 invece Lo Show dei Record con Gerry Scotti ha totalizzato 2.472.000 spettatori con uno share del 13.2% e su Rai3 Che Tempo Che Fa nella prima parte 2.455.000 spettatori (il 10.1%) che sono scesi a 1.443.000 (7.9%) nella seconda.

E ancora nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato seguito da 4.636.000 spettatori pari al 19.1% mentre su Canale 5 Paperissima Sprint da 3.349.000 spettatori con il 13.9%. Infine nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend ha messo insieme 4.599.000 spettatori con il 22.2% e su Canale 5 Avanti un Altro! Weekend da 3.652.000 spettatori (17.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore è piaciuto a 877.000 spettatori (per il 3,8%).