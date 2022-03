Amici 21, nuovi scontri in casetta: allievo perde le staffe e sbotta

Nuovi scontri ad Amici 21, questa volta a sbottare è Luigi Strangis: il cantante è stato provocato da Alex

A distanza di mesi dall’inizio del seguitissimo talent show di Mediaset, Luigi Strangis alza la voce in casetta. Il cantante ha perso la pazienza ed ha sbottato con Alex: fan spiazzati per la sua reazione. Vediamo nel dettaglio cos’è successo tra i due allievi di Amici 21.

Tra Alex e Luigi sembrava ci fosse un bel rapporto ma dopo la prima puntata del Serale è cambiato qualcosa. L’allievo di Lorella Cuccarini ha alzato la voce mettendo in chiaro le cose con il 21enne originario di Como. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a farlo sbottare affermando che, secondo lui, Luigi si sarebbe dovuto opporre al guanto di sfida lanciato da Zerbi a Crytical.

Nel daytime odierno Alex si è confrontato con Leonardo chiedendogli se avesse trovato equa la sfida ma il ballerino gli ha risposto di no. A questo punto Rina ha sbottato tirando in ballo anche Strangis: “Fossi stato Luigi lo avrei detto. Non avrei mai cantato.. Lì è la cosa che non mi piace”, ha chiosato il cantante. Proprio in questo frangente alle loro spalle è passato Luigi Strangis ed è subito esplosa la polemica.

Amici 21, Alex cerca di imporre il suo punto di vista: Luigi non ci sta e sbotta

Interpellato da Alex, Crytical ha affermato di non avercela con Luigi il quale ha accettato il guanto di sfida: per il rapper l’unico responsabile nonché artefice di tutto è Rudy Zebi. Non contendo Alex Rina ha continuato ad infierire su Strangis: “Da quando lo conosco non ho mai sentito un parere su una cosa che andava contro in generale a qualcuno. Come se non avesse mai un parere”.

Intanto la produzione di Amici ha fatto ascoltare punto per punto le affermazioni e le accuse di Alex a Luigi. Sui gradoni in casetta, il cantante ha perso la pazienza. “A me sembra che tu parli sempre degli altri ma non pensi al tuo. Tu parli, parli.. Ma quando qualcuno ti parla dietro rompi le pa**e perché dici che non potevi difenderti”, ha detto il 20enne di Lamezia Terme.

In silenzio, questa volta, Alex ha ascoltato le parole del suo compagno di avventura: “Hai detto che io penso cose diverse da quelle che dico, perché lo vedi, perché lo percepisci! Ma che ca**o percepisci? Ma chi sei, Giucas Casella?“, ha aggiunto Strangis. La discussione tra i due è proseguita con Alex che cercava di imporsi con il suo punto di vista, un comportamento che ormai sembrerebbe aver stufato anche il pubblico da casa.