Celebre volto di Uomini e Donne si dichiara a Jessica Selassié: “Peccato non sappia chi sono”

Amatissimo volto di Uomini e Donne si dichiara alla vincitrice del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié: che scoop

A meno di una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip 6 c’è già chi ha deciso di uscire allo scoperto rivelando il proprio interesse per la principessa etiope che ha appassionato milioni di italiani nella Casa di Cinecittà. Scopriamo chi è il pretendente di Jessica.

Nella Casa del Grande Fratello Vip Jessica Selassié ha svelato giorno dopo giorno un lato nascosto del suo carattere che ha fatto appassionare il pubblico di Mediaset, lo stesso che l’ha resa vincitrice del reality show più seguito di sempre. La principessa etiope uscita dall’ambitissima porta rossa ha già dovuto fare i conti con una schiera di pretendenti, tra questi un volto noto di Uomini e Donne.

Parliamo dell’ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte, Alessandro Verdolini. Raggiunto dai giornalisti del settimanale Eva 3000, il bel 28enne originario di Ancona ha deciso di dichiararsi alla vincitrice del GF Vip 6. “Il lato estetico mi ha colpito più di ogni altra cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato“, ha chiosato Verdolini rivelando che questi sono aspetti del carattere che cerca nella sua compagna.

Alessandro Verdolini, dopo Uomini e Donne si dichiara a Jessica Selassié: pronto ad offrirle una cena

Jessica Selassié attraverso le telecamere del GF Vip 6 ha fatto breccia nel cuore dell’ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne, Alessandro Verdolini. Il bel 28enne raggiunto da Eva 3000 ha sottolineato che la principessa etiope corrisponde, sia esteticamente che caratterialmente, alla sua ragazza ideale: “Peccato solo che non sappia neppure chi sono”, ha chiosato Alessandro.

Il social media manager e modello anconitano intanto ha deciso di uscire allo scoperto nella speranza che le sue dichiarazioni possano giungere alla Selassié. Le sue intenzioni sarebbero quelle di portarla a cena. Infine l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha espresso un suo giudizio su Barù Gaetani. “Penso che se una persona ti interessa davvero, alla lunga delle telecamere te ne freghi. O comunque se hai questi ‘timori’ non vai al Grande Fratello e vivi le cose privatamente a casa tua!“, ha concluso Verdolini.