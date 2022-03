Uomini e Donne anticipazioni: un tronista allo scoperto, Biagio racconta la verità? Le nuove registrazioni regalano spunti inediti

Un fine settimana intenso a Uomini e Donne, perché dopo la registrazione di sabato 19 marzo ce n’è stata anche un’altra oggi. E le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi dicono che forse sono maturi i tempi per una scelta.

Come spiega il profilo Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover, grandi protagonisti delle ultime registrazioni di Uomini e Donne sono stati i due tronisti, Luca Salatino e Matteo Ranieri. In particolare quest’ultimo, che era già stato molto apprezzato dal pubblico come corteggiatore e per questo molti sperano che trovi finalmente l’amore vero nel programma.

Matteo ha deciso di portare in esterna ancora una volta Valeria. E come era successo nella precedente uscita, l’ha baciata. Ma in realtà ha fatto lo steso con Federica e quindi sembrerebbe che il ragazzo non abbia le idee chiare. In realtà però sembra che il tronista abbia fatto avere a Valeria un biglietto con un messaggii importante: “Mi fai venire voglia di futuro”.

Uomini e Donne anticipazioni: chi racconta la verità tra Biagio e la sua dama?

Ma nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per il percorso di Luca Salatino. Il tronista ha comunicato di voler portare in esterna Soraya che comunque non si è lasciata andare e non ha voluto baciarlo. Un atteggiamento che non è piaciuto al tronista.

Ci sarà spazio però anche per il Trono Over, che negli ultimi anni ha offerto sempre più spunti rispetto a quello Classico. Biagio ha avuto una discussione animata con una delle nuove dame entrata a far parte del programma. Sono usciti insieme, ma poi hanno raccontato due storie diverse. Lui dice che è scattato un bacio, lei invece nega e nessuno sa quale sia la verità.

Un bacio invece c’è stato tra Gemma Galgani e Franco, sviluppo che sicuramente scatenerà Tina Cipollari. Intanto però la storica opinionista di Uomini e Donne ha avuto un confronto molto animato con Franco e Armando ma anche con Pinuccia.