La Pupa e il secchione show, scelta drastica e addio definitivo: fan senza parole

Nella prima puntata de La pupa e il secchione, era chiaro che ci sarebbe stata subito un’assenza imprevista: Paola Caruso non ci sarebbe stata a causa di problemi di salute. Ecco la nuova indiscrezione riguardo il suo futuro nello show.

La notizia del ricovero in ospedale di Paola Caruso aveva suscitato molta apprensione fra i fan de La pupa e il secchione. La showgirl si trovava infatti nell’albergo romano in cui avrà luogo il reality show della trasmissione ed in cui si era riunito tutto il cast in isolamento prima dell’inizio del programma per fare le prove.

Una brutta allergia agli acari, però, le ha provocato delle gravi crisi. Inizialmente Paola Caruso ha cercato di mascherare i suoi malesseri, ma sembrerebbe che ad un certo punto abbia avuto una crisi respiratoria. Nel video in cui si è mostrata su di una barella dell’ospedale, infatti, faceva anche fatica a parlare a causa del fiatone.

Paola Caruso e La pupa e il secchione show: c’è futuro?

L’assenza di Paola Caruso alla prima puntata de La pupa e il secchione non è mai stata messa in discussione. Anche la stessa soubrette aveva commentato sul proprio profilo Instagram: “Ci tenevo tanto ad essere presente alla prima puntata de La pupa e il secchione show… Non vedo l’ora di essere con voi in studio e di entrare in gioco“.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, però, ha diffuso uno spoiler riguardo la trasmissione di Barbara D’Urso che va in senso completamente contrario alle parole di Paola Caruso. Sarebbe stata la stessa showgirl a decidere di terminare completamente la sua collaborazione con La pupa e il secchione: non ci sarà neanche nelle rimanenti puntate.

Il salotto gossip di Pomeriggio Cinque si è trasferito su Italia 1?

Per il momento non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte di Paola Caruso riguardo la sua partecipazione a La pupa e il secchione. La prima puntata ha raccolto il successo sperato di pubblico, ma non di critica. I due milioni di spettatori, per una rete considerata secondaria come Italia 1, sono da considerarsi un vero e proprio successo.

Il cast scelto da Barbara D’Urso per la trasmissione, però, lascia molte persone scontente. Gran parte dei partecipanti arrivano infatti dal salotto di Pomeriggio Cinque in cui si parlava di gossip, e che Mediaset avrebbe deciso di chiudere a partire dall’inizio di questa stagione televisiva per dare più spazio all’informazione ed alla cronaca.

Ecco la notizia data da Deianira Marzano riguardo il presunto ritiro di Paola Caruso da La pupa e il secchione show: