“Non mi toccate proprio”, ex volto de L’Isola dei Famosi su tutte le furie: lo sfogo sulla gravidanza

Dopo i rumor sulla presunta gravidanza, ex volto de L’Isola dei Famosi rompe il silenzio: le sue parole hanno sorpreso tutti.

Dopo giorni di chiacchiericcio sulla sua presunta gravidanza, ex naufraga della 13esima edizione de L’Isola dei Famosi è tornata su Instagram con un durissimo sfogo: “Ma che pa**e, non mi frega un ca**o!”.

A perdere le staffe su Instagram è stata l’imprenditrice napoletana Chiara Nasti. La bellissima blogger che nel 2018 ha fatto innamorare milioni di italiani con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, nell’ultimo periodo sui social ha mostrato il suo corpo con forme più rotonde del solito ed un ventre sospetto.

Foto che hanno subito insospettito gli 1,9 milioni di fan che la seguono su Instagram. Ad alimentare i dubbi sulla presunta gravidanza sono state anche le sue ultime dichiarazioni nel corso di una diretta con i follower dove annunciava grosse novità in arrivo. In tanti non hanno perso occasione per credere che, vista anche la solida unione con il calciatore Nicolò Zaniolo, la Nasti fosse in dolce attesa.

Chiara Nasti, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, rompe il silenzio: duro sfogo su Instagram

In questi giorni sul web si è fatta sempre più roboante la notizia sulla presunta gravidanza di Chiara Nasti. Dopo aver pubblicato alcune foto dove mostrava delle forme più tonde, soprattutto del ventre, i follower non hanno perso occasione per credere che fosse in dolce attesa. In realtà nulla di tutto ciò e la bellissima blogger ha deciso di fare chiarezza.

Il suo durissimo sfogo ha sorpreso tutti: “Certa gente non si scoccia a farti notare se sei ingrassata oppure sei dimagrita? Ma che pa**e, basta! Uno non può mangiare un po’ di più… Che pa**e! Non mi toccate proprio, non mi frega un ca**o, posso mettere anche dieci chili e sono contenta di averli messi, non mi frega”, ha chiosato la fidanzata del pupillo della Roma in un Insta Stories.

Dunque, stando alle sue ultime dichiarazioni, nessuna cicogna in arrivo. Semplicemente Chiara Nasti starebbe apprezzando il buon cibo trascurando il problema della bilancia ma in realtà, la 24enne, nei video pubblicati sui social appare in una forma smagliante.