Bufera al GF Vip: le parole su Putin sollevano una bufera – FOTO

La moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, ha commentato quanto sta succedendo in Ucraina in questi giorni, soffermandosi anche a parlare del presidente del suo paese di origine, Vladimir Putin. Le sue opinioni hanno sollevato una bufera.

C’è stata una vera e propria tempesta mediatica contro la moglie di Aldo Montano, Olga Plachina. Sul suo profilo Instagram, numerosi fan si sono interrogati riguardo l’invasione in Ucraina da parte della Federazione Russa, e lei si è sentita chiamata in causa. La sua opinione, però, ha davvero fatto scatenare gli utenti del popolare social network.

Olga Plachina è intervenuta rispondendo ad alcuni messaggi sotto una foto riguardante la sua festa di compleanno. Ha sottolineato che, anche se oggi vive in Italia, ha parenti sia in Russia che in Ucraina. La moglie di Aldo Montano non si è voluta schierare nè con chi sta dalla “parte di Zelenskyy”, nè con chi sta dalla “parte di Putin”.

La moglie di Aldo Montano elogia il presidente Putin

Olga Plachina ha spiegato di non dover essere lei a giustificare la guerra in corso in questi giorni in Ucraina: forse con questa frase intendeva dire che, in quanto russa con parenti in Ucraina, non si sente chiamata ad esprimersi e prendere posizione. Ricorda ai suoi follower di essere stata un’atleta, ed oggi è una mamma. Non si è mai occupata di politica.

La moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, ha poi voluto spiegare di aver avuto tutto ciò che poteva desiderare quando è cresciuta con Vladimir Putin al governo. Era felice quando viveva in Russia. Ha anche voluto rafforzare il concetto espresso sottolineando di essere fiera di essere delle sue origini. Il politico Putin, inoltre, le è sempre piaciuto molto.

Olga Plachina si rifiuta di prendere posizione: è stata fraintesa?

Secondo Olga Plachina, nè la stampa italiana, nè quella ucraina o russa raccontano completamente la verità riguardo quello che sta succedendo sul fronte di guerra: ci sarebbero delle importanti macchine di propaganda al lavoro su tutti i fronti. La moglie di Montano ha voluto anche ribadire più volte di essere contro la guerra.

L’ex atleta, però, non accetta di leggere e sentirsi dire che l’attuale situazione sia solo ed esclusivamente colpa dei russi. Olga ha anche specificato di non voler ingaggiare un dibattito pubblico riguardo la guerra ucraina, e di essere molto dispiaciuta per quello che sta succedendo. Ne discuterà sicuramente all’interno della sua famiglia.

Il messaggio scritto su Instagram è stato cancellato: perchè?

Gli utenti di Instagram, molto probabilmente, non hanno accettato le parole spese dalla moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, a favore del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. C’è anche la concreta possibilità che alcune sue espressioni siano state fraintese, dal momento che non ha scritto in un italiano fluente.

Qui sotto uno screenshot di uno stralcio del suo messaggio in risposta ad altri due utenti, che ha scatenato la bufera. Per leggere il testo completo, clicca qui. Olga Plachina ha poi cancellato quanto scritto su Instagram, forse per evitare ogni polemica.