Mediaset, fiction eliminata per sempre: l’addio alla nuova stagione per ascolti deludenti

La decisione di Mediaset dovrebbe essere ormai scontata: fiction cancellata per sempre a causa degli ascolti troppo bassi? Ma non solo.

Mediaset fatica ad avere successo con le fiction. Dopo la buona riuscita di Fosca Innocenti e Svegliati amore mio, Più Forti del Destino ha rischiato di affossare la tendenza positiva dell’ultimo periodo: la cancellazione della seconda stagione sembra ormai scontata.

Quale sarà il futuro di Più Forti del Destino? La fiction Mediaset conclusasi nella serata di venerdì 18 marzo 2022, non ha convinto il pubblico di Canale Cinque. Gli ascolti registrati nel corso dei 4 appuntamenti sono stati in costante calo tanto da rendere inevitabile la cancellazione definitiva di una nuova stagione.

Dunque, nulla da fare per la fiction RTI e Fabula Pictures, la realizzazione di una seconda stagione al momento pare al quanto remota. In realtà Più Forti del Destino, a prescindere dagli ascolti troppo bassi (in media del 12.4%), non avrebbe dovuto avere alcun seguito. Intanto prima di dare per scontata la qualsivoglia, non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Più Forti del Destino di fiction RTI e Fabula Pictures, con la regia di Alexis Sweet, è sbarcata su Canale Cinque a partire dal 9 marzo con quattro appuntamenti in prima serata. Ambientata nella Palermo del 1897, la serie di costume con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods, non è riuscita ad appassionare un grandissimo numero di telespettatori.

Motivo per cui la fiction, ispirata a fatti realmente accaduti con il racconto del destino di tre donne che combattono, ognuna a modo suo, le diseguaglianze di genere, lottando per l’emancipazione femminile, con molta probabilità non avrà un seguito. Nel cast oltre alla Bevilacqua, la Chiatti, Trabacchi e Woods il pubblico di Mediaset ha avuto modo di seguire anche l’impeccabile recitazione di Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Teodoro Giambanco, Giovanni Alzaldo e Francesca Valtorta.