Domenica In, Mara Venier si sfoga contro Arisa e Vito Coppola: il motivo

Durante la puntata di Domenica In del 20 marzo, Mara Venier ha ospitato Arisa e Vito Coppola, che hanno fatto sognare il pubblico durante Ballando con le Stelle. La presentatrice ha cercato di capire se ci fosse del tenero fra i due.

Arisa e Vito Coppola sono riusciti a vincere l’ultima edizione di Ballando con le Stelle anche grazie alle emozioni comunicate al pubblico. È parso subito evidente che la cantante si stesse invaghendo del suo insegnante di danza, mentre lui invece sembrava che fosse già impegnato sentimentalmente con un’altra ragazza.

È poi arrivato il bacio fra Arisa e Vito sul palco di Ballando con le Stelle, che ha conquistato il pubblico. Dopo la fine della trasmissione, Arisa aveva comunicato ai suoi fan che effettivamente i due avevano provato a costruire una relazione, ma le cose, purtroppo, non erano andate bene. Si era dunque augurata di imparare ad amare di più se stessa.

Vito e Arisa stanno insieme? Mara Venier ha un sospetto

Nella puntata del 20 marzo, Arisa e Vito Coppola sono stati ospiti da Mara Venier per un’intervista di coppia. Sono stati entrambi molto evasivi riguardo le vicende private e sentimentali, mentre si sono concessi molto volentieri a parlare dei loro impegni professionali dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle insieme.

Mara Venier, però, ha cercato di obbligarli a parlare della loro presunta storia d’amore, chiedendogli se i due si stanno ancora frequentando. La conduttrice è stata molto diretta con Vito Coppola: “Non mi dire stupidate Vito. Dimmi la verità: state insieme o no?”. Si è poi rivolta anche ad Arisa, che ha dato una risposta molto evasiva.

I vincitori di Ballando con le Stelle nascondono il loro amore?

Arisa avrebbe spiegato a Mara Venier che lei è fidanzata con Vito, ma lui non lo è con lei. La conduttrice di Domenica In ha quindi cercato di capire cosa entrambi cercassero da una relazione, e ne è emerso che la cantante non cerca in questo momento un uomo con cui costruire una famiglia e con cui sposarsi.

Sembrerebbe, però, che i due vincitori di Ballando con le Stelle siano in grande sintonia in questo momento. Arisa ha condiviso un breve video su Instagram in cui sta viaggiando in macchina verso gli studi di Domenica In. Il dettaglio interessante è che Vito Coppola è in macchina con lei, ed i due sembrano tenersi per mano.