Love is in the Air anticipazioni, Serkan sempre più opprimente: il sesso del figlio

Serkan sempre più opprimente nei confronti di Eda, soprattutto dopo la scoperta della gravidanza e del sesso del piccolo in grembo: le anticipazioni

La seguitissima soap turca tornerà su Canale Cinque a partire da lunedì 21 marzo con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Stando alle ultimissime anticipazioni, Eda scoprirà di essere nuovamente incinta. Per questo motivo Serkan la colmerà di attenzioni ma sarà particolarmente opprimente.

Stando alle ultimissime anticipazioni di Love is in the Air, negli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo, non mancheranno sorprendenti colpi di scena. Al centro della scena i due protagonisti. Eda si sentirà sempre più oppressa da Serkan. L’architetto dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza sarà molto premuroso con la Yildiz.

Intanto Aydan subirà il furto dell’anello che le ha donato Kemal. Sulla vicenda non mancheranno terribili equivoci. La Bolat lascerà il gioiello in giardino ma Can lo troverà e deciderà di farci buon uso. Il ragazzo, che ha intenzione di sposare Kiraz, lo regalerà proprio a quest’ultima.

Serkan vieterà a sua moglie il parto in acqua: il medico lascia l’incarico

Dopo la scomparsa dell’anello tutti penseranno che a prenderlo sia stato Kerem. I sospetti saranno generati dal fatto che il ragazzo fosse in serie difficoltà economiche tanto da non riuscire a frequentare l’università. All’improvviso però Kerem annuncia di aver risolto i suoi problemi e tutti penseranno che sia stato proprio lui a prendere il gioiello.

Intanto come dicevamo inizialmente per la Yildiz sarà un momento molto particolare questo. Dopo aver scoperto della gravidanza e del sesso del bambino, un maschietto, il Bolat è molto presente nella vira di Eda, tanto da farle mancare il fiato. Addirittura l’architetto imporrà a sua moglie il parto in acqua: a questo punto anche il medico che seguiva la Yildiz decide di mollare l’incarico. Il Bolat sceglierà un altro medico. Infine Eda dimenticherà il compleanno di Serkan ma ci penseranno Melo, Ayfer e Burak ad organizzarlo una festa per l’architetto.