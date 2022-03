Leggenda della musica italiana, vincitore di un Festivalbar e un Nastro d’argento: lo riconosci?

Il bambino nella foto è una leggenda della musica italiana che ha vinto un Festivalbar e un Nastro d’argento alla migliore canzone originale.

Le sue canzoni hanno fatto ballare e innamorare tantissime generazioni. Una in particolare è divenuta l’inno all’amore, e pensare che quando la scrisse aveva soli 15 anni.

È stato un predestinato, uno che la musica la sentiva dentro ed ha saputo, in un modo unico, farla sua e trasmetterla agli altri. “Studiavo Chopin e Beethoven, poi per Natale mio padre mi regalò un disco dei Queen. Mi accorsi che c’erano riferimenti alla musica classica in così tante loro canzoni che chiesi alla mia professoressa di farmi studiare Bohemian Rhapsody. Ne fu contento! Tre anni dopo, mentre ero in vacanza con i miei genitori, scrissi Vorrei, la mia prima canzone. Avevo 15 anni”.

Nato a Bologna il 27 marzo 1980, fin da piccolo inizia a studiare pianoforte. A 11 anni riceve in regalo il primo disco dei Queen, gruppo del quale sarà un grande fan e che lo porta ad abbandonare lentamente la passione per la musica classica per abbracciare il mondo del pop/rock. La sua attitudine per la scrittura si manifesta invece verso i 14 anni, allorché annota brevi racconti, poesie e canzoni su un quaderno.

Nel 1996, assieme ad alcuni amici e compagni di classe, crea una band dal nome “Senza filtro”. Così inizia la sua carriera, con esibizioni alle feste e nei locali del circuito bolognese, proponendo un repertorio originale, ad eccezione di alcune cover di Beatles, Oasis, Radiohead e Queen, come dimostra il suo vistoso tatuaggio sull’avambraccio sinistro. Alla fine del 1996 incontra Walter Mameli, che da allora diventa il suo produttore artistico e manager.

Il 27 maggio 1999 esce in radio il singolo 50 Special con il quale i Lunapop raggiungono il successo: disco di platino e più di 100 000 copie vendute in soli tre mesi. Lui, il frontman della band, dichiara di aver scritto quella canzone poco prima dell’esame di maturità, ispirato dal libro Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi. Il 27 novembre 1999 fa il suo debutto in radio Un giorno migliore, il secondo singolo estratto dal disco, arrivando alla vetta dei brani più trasmessi il 22 dicembre 1999, rimanendoci fino a marzo 2000.

Il 30 novembre 1999 esce nei negozi l’album …Squérez?, l’unico disco del gruppo, le cui registrazioni avvengono nel “Tam Tam Studio” di Cesena, tra l’agosto e il settembre del 1999. Si tratta di una raccolta delle canzoni scritte da lui stesso tra i suoi 15 e 18 anni, eccezione fatta per Se ci sarai, scritta da Alessandro De Simone, e Resta con me, composta insieme a De Simone.

Nell’aprile del 2000 viene pubblicato il terzo singolo Qualcosa di grande con cui i Lunapop vincono il Festivalbar di quell’anno. Al culmine del successo della band si crea una discrepanza interna e il gruppo si scioglie nel 2001. Da allora proseguirà la sua carriera continuando a collezionare un successo dietro l’altro sino al coronamento di un sogno. Come ospite è salito sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo dove presenta il singolo La ragazza del futuro. Come avrete capito, il bambino nella foto è Cesare Cremonini.