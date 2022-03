Ilary Blasi, conoscete la sorella Melory? È bellissima e le somiglia tantissimo – FOTO

Ilary Blasi ha una sorella bellissima che le somiglia tantissimo. Il suo nome è Melory, la conoscete?

Lunedì 21 marzo Ilary Blasi entrerà nelle case di tutti gli italiani con la trasmissione L’Isola dei Famosi.

La conduttrice romana, molto amata e seguita dal pubblico, ha una sorella più piccola di lei di 9 anni: Melory Blasi. È nata il 1 novembre del 1990 ed è un’ortottista affermata nonché assistente di oftalmologia. Melory ha sposato nel 2017 Tiziano Panicci e tre anni dopo il matrimonio, il 22 novembre 2020, ha annunciato di attendere il suo primo figlio tramite un dolcissimo post su Instagram. Le stories pubblicate l’hanno vista protagonista di fotografie con il pancino scoperto e le mani del marito a formare un cuore intorno all’ombelico.

Sul suo profilo è tutt’oggi presente l’immagine di un bacio al bambino che verrà con la scritta “Presto in tre”. Tra i commenti al post tantissime le congratulazioni dei followers, tra cui spicca quella di suo cognato Francesco Totti, super orgoglioso di diventare zio per la terza volta. Totti e Ilary Blasi hanno altri due nipoti, Stella e Nicole, figlie di Silvia Blasi, rispettivamente di 9 e 6 anni.

L’ex Capitano della Roma ha scritto “A belli, era ora”, lasciando trapelare la sua felicità per la notizia del terzo nipotino, dopo l’attesa di tre anni dal matrimonio della cognata. Melory è la finestra di casa Totti: la cognata dell’ottavo re di Roma non manca nel pubblicare puntualmente su Instagram scatti che la ritraggono con la sorella in vacanza, della nipote Chanel alla festa del suo compleanno, della sua infanzia con Ilary.

Poco tempo fa però Melory ha perso il lavoro. “Ebbene sì ragazzi, avete letto bene… anche io sono disoccupata! Ci ho messo un po’ a dirvelo, perché dovevo metabolizzare, ed ecco svelato il motivo per il quale mi vedete molto più presente qui su Instagram rispetto a prima”, ha scritto a corredo di un filmato in cui si scatena a ritmo di musica.

“Quando tutti pensano: è la sorella di… chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata!”, ha aggiunto Melory a corredo del filmato, condiviso anche su TikTok. “Non è facile per me accettarlo, dopo tutti questi anni di impegno, studio e dedizione al mio lavoro. Ma lo voglio affrontare così, con il sorriso e una linguaccia”.