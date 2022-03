“Complicazioni durante la gravidanza”, inaspettato annuncio a Uomini e Donne: fan commossi

Un’ex dama di Uomini e Donne sembrerebbe aver trovato finalmente la felicità: proprio mentre il suo ex compagno ha annunciato che avrà presto una bambina, anche lei ha confermato la sua gravidanza, che sembra essere problematica.

In questi giorni i fan di Uomini e Donne si sono molto spaventati quando hanno letto della corsa in ospedale di Fabio Colloricchio e della sua fidanzata, Violeta Mangrinyan. Sembrerebbe, per fortuna, che tutto sia riconducibile a dei fastidi dati dalle continue nausee, di cui soffre sin dal primo giorno della gravidanza.

Fabio Colloricchio semrberebbe dunque aver trovato la felicità in Spagna, dove si è trasferito per stare più vicino alla sua compagna ed ha preso parte a diversi format televisivi. La sua ex compagna, conosciuta a Uomini e Donne, ha voluto fare un importante annuncio ai suoi fan il 19 marzo.

Uomini e Donne, il tenero annuncio della gravidanza

In un messaggio pubblicato insieme da Nicole Mazzoccato ed il fidanzato Armando Anastasio, l’ex dama di Uomini e Donne ha reso noto lo stato avanzato della sua gravidanza. Nessuno fino a quel momento aveva sospettato nulla, dato che la relazione con il difensore del Pordenone è molto giovane: i due si frequentano da circa un anno.

Parlando su Instagram con i propri fan, Nicole Mazzoccato ha spiegato di non conoscere ancora il sesso del futuro nascituro, che comunque sarà rivelato fra qualche giorno. Ha inoltre chiesto agli ammiratori di rispettare i suoi tempi ed anche la volontà di rivelare la gravidanza dopo diversi mesi. Ha spiegato che anche sua madre l’ha saputo al terzo mese.

I problemi di salute degli ultimi mesi: il racconto di Nicole

Nicole Mazzoccato si è aperta a raccontare ai fan anche alcuni episodi spiacevoli che riguardano la sua gravidanza. Ha spiegato di aver avuto qualche complicazione, soprattutto all’inizio, ma ora tutto starebbe procedendo al meglio: “Quando io ero fuori pericolo, quando eravamo pronti per annunciarlo, abbiamo detto della gravidanza“.

La relazione e soprattutto la convivenza di Nicole con il calciatore del Pordenone di fatto smentiscono tutte le voci riguardanti i presunti flirt dell’ex dama di Uomini e Donne. Alcuni rotocalchi, infatti, avevano riportato di diverse probabili relazioni della Mazzocato con il calciatore Mario Balotelli ed il cantante Salmo.

Ecco le foto pubblicate da Nicole Mazzoccato e Armando Anastasio per annunciare la gravidanza: