“Fabrizio Corona, una grandissima delusione”: la confessione in tv stupisce tutti. Tra i due ormai non ci sono più rapporti

C’eravamo voluti bene, ma adesso non più. Perché Sophie Codegoni ancora prima del GF Vip 6 e di Uomini e Donne aveva un rapporto solidissimo con Fabrizio Corona e adesso invece confessa di avere troncato tutto.

Ospite a Verissimo, l’ex gieffina non ha rinnegato il suo passato ma lo ha ridimensionato. Con Corona aveva un rapporto di amicizia e di lavoro che è durato fino a quando non ha scoperto di essere stata ingannata, dice lei. E così ha deciso di troncare tutto, ma non senza conseguenze.

Perché adesso che fa coppia fissa con Alessandro Basciano le arrivano continuamente frecciatine e Fabrizio cerca di sminuire quello che sono. “Ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Non mi interessa più parlare con lui e di lui”.

La confessione in tv stupisce tutti: quel rapporto malato in famiglia

Altro capitolo importante dell’intervista, quello sulla famiglia di Sophie che ha un rapporto molto forte con sua madre. I suoi genitori si sono separati quando era ancora piccola, poi ha conosciuto un altro uomo che è anche il papà di suo fratello Ricky e sono stati insieme 10 anni.

Con lui tutto benissimo perché le ha fatto da padre almeno fino a quando non è finita. E allora è cominciato il periodo più buio. Sua madre si è messa insieme ad un altro uomo che ha fatto emergere le sue insicurezze, ma soprattutto l’ha fatta rischiare grosso: “Mi ha fatta sentire in colpa per mesi, io ero lì. Mi dicevo perché non ero riuscita a difenderla. Ho visto mia madre che stava morendo. Mia mamma non respirava più per le violenze e sono arrivate le ambulanze”.

Quell’uomo la faceva sentire in colpa, diceva che era lei a creare tutta quella tensione in casa. Invece era tutto il contrario e alla fine lui è stato denunciato: “Nel mondo ci sono ma anche tante persone meravigliose, lo stavo dimenticando. E io che sono sempre stata una persona estroversa, non riuscivo più a creare legami”.