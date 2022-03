Dal GF Vip 6 all’Isola dei Famosi, amatissimo vippone in trattativa con la Blasi: la decisione finale

Amatissimo concorrente del Grande Fratello Vip 6 in trattativa con Ilary Blasi: dopo Cinecittà sbarcherà in Honduras? La decisione finale.

Dopo aver appassionato il pubblico del GF Vip 6, amato concorrente questa volta potrebbe approdare in Honduras: indiscrezione pazzesca che in queste ore sta facendo sognare milioni di italiani.

A lanciarsi dall’elicottero per raggiungere le bellissime spiagge dell’Honduras potrebbe essere il food influencer Barù Gaetani. Il 40enne, stando all’ultima indiscrezione lanciata da Amedeo Venza, sarebbe in trattativa con Ilary Blasi per continuare nel filone dei reality show.

Ricordiamo che il nipote di Costantino della Gherardesca al GF Vip oltre a conquistare il cuore di Jessica Selassié ha conquistato anche quello di milioni di italiani tanto da riuscire a classificarsi terzo in finale. Secondo l’esperto di gossip, l’ex gieffino “potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate”. Dunque, proprio com’è accaduto per il Grande Fratello, il 40enne si unirsi al cast di naufraghi a programma già avviato.

Barù Gaetani all’Isola dei Famosi? Il vippone sarebbe in trattativa con la Blasi

Per Barù Gaetani entrare nella Casa più spiata d’Italia è stata una grande sfida ma come ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, il suo è stato un modo per sfuggire alle vacanze di Natale oltre che per guadagnare un po’ di soldi. Adesso per il nipote di Costantino della Gherardesca potrebbe aprirsi questo nuovo portone nel mondo dello spettacolo: l’Isola dei Famosi.

“L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema“, ha fatto sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza. Intanto, dopo il GF Vip in che rapporti sarebbe rimasto Barù con la sua pretendente nonché vincitrice del reality, Jessica Selassié?

La principessa ha chiaramente espresso il suo interesse per il blog influencer. Quest’ultimo però, ha a sua volta confessato di non volere intraprendere una relazione amorosa. Non ci resta che seguire l’intervista di Silvia Toffanin a Jessica Selassié, ospite questo pomeriggio a Verissimo: staremo a vedere se la principessa ha importanti novità da svelare al pubblico di Canale Cinque.