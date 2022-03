Oggi è il comico più amato dal pubblico. I suoi film hanno fatto la storia del cinema italiano, ma cosa faceva Christian De Sica prima dell’esordio sul grande schermo?

Christian De Sica, fratello di Manuel (1949-2014) e figlio di Vittorio, è nato a Roma il 5 gennaio 1951 ed è nella capitale che ha conseguito la maturità classica al Collegio Nazareno.

A quegli anni risale la sua storia d’amore più importante, ma di quel periodo è anche divenuto leggendario il litigio con Carlo Verdone. Precedentemente fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, Christian è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo che ha avuto modo di conoscere quando loro due erano compagni di classe.

Famosa è la lite con Carlo Verdone di quando Christian De Sica cercava di conquistare la sorella. Le parole di quest’ultimo contro Christian furono: “Tu sei un puttaniere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola”. Nonostante questo, Christian De Sica non si è arreso e il tempo gli ha dato ragione. In seguito dichiarerà: “Ci siamo scontrati davanti casa mia. Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella”. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista.

Cosa faceva Christian De Sica prima di esordire al cinema? Nessuno lo sa

Finite le scuole superiori – dov’era compagno di banco di Carlo Verdone -, va in Venezuela a lavorare in un albergo, ed è proprio lì che muove i primi passi da artista. Si iscrive nel 1970 alla Sapienza, senza però terminare gli studi presso la facoltà di Lettere. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1972 entra a far parte come cantante de “La pattuglia azzurra”, gruppo di cui faceva già parte Massimo Boldi e l’anno seguente partecipa al Festival di Sanremo cantando Mondo mio. I risultati ottenuti come cantante non sono proprio soddisfacenti e così si convince a seguire le orme paterne e a dedicarsi al cinema.