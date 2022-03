Caro benzina e diesel, arriva il bonus da 200 euro: come funziona e chi ne ha diritto

Il Governo ha studiato una soluzione per il caro benzina e diesel. Infatti arriverà un bonus da 200 euro: come funziona e chi ne ha diritto.

I vertici del governo italiano hanno studiato una soluzione per venire incontro ai cittadini per il caro prezzo benzina e carburanti. È in arrivo infatti un bonus da 200 euro per i rifornimenti. Andiamo quindi a vedere come funzionerà e chi ne ha diritto.

Venerdì 18 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto energia per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina. Ovviamente l’obiettivo numero uno è quello di ridurre l’incremento dei costi di luce, gas e carburanti. Tra le misure già decise troviamo il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi per un mese. In molti però hanno giudcato insufficiente la misura presa dal Governo.

Ma non è tutto, infatti tra le misure implementate troveremo anche un bonus benzina da 200 euro per il 2022. In molti però si sono chiesti a chi spetta. Infatti nel decreto è stato introdotto importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore. Tutto ciò inoltre non concorre alla formazione del reddito. Ma il Bonus Benzina non è l’unica misura introdotta dal governo.

Caro Benzina, dal bonus per i rifornimenti ad altre misure: cosa succede

Ma per venire incontro ai rincari non è stato introdotto solamente il Bonus Carburanti. Infatti nel Decreto Energia troviamo anche la rateizzazione delle bollette. Nel testo del decreto si legge: “Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche” – continua – “le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro“.

Inoltre dopo aver letto il testo del decreto, il Presidente Mario Draghi ha sottolineato che a differenza degli scorsi provvedimenti, gran parte degli interventi di oggi non sono finanziati dal bilancio pubblico, ma dalle aziende del comparto energetico. Quindi il Governo ha deciso di tassare una parte dei profitti in eccesso che i produttori stanno facendo grazie all’aumento dei costi delle materie prime, ridistribuendo i soldi alle famiglie ed alle imprese in difficoltà.