“Brutti effetti collaterali:” la lotta contro il tumore di una protagonista di Uomini e Donne

Un ex protagonista assoluta di Uomini e Donne ha raccontato gli effetti collaterali della sua lotta contro il tumore: le sue parole.

L’ex volto noto di Uomini e Donne ha voluto raccontare gli effetti collaterali della sua lotta contro il tumore. Andiamo quindi a vedere cos’è successo alla protagonista e la sua battaglia contro la Malattia.

Sono tantissimi i protagonisti di Uomini e Donne che nonostante abbiano lasciato il programma sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Infatti proprio i fan della trasmissione sono soliti seguire i loro pupilli anche sui social per evitare di perdersi qualche istante della loro vita quotidiana. Proprio seguendo la loro vita con grande entusiasmo in molti hanno scoperto della malattia di Luisa Monti tutti si sono stretti attorno a lei in un abbraccio caloroso seppur virtuale.

Infatti proprio la stessa Luisa Monti ha raccontato al magazine ufficiale della trasmissione la sua lotta contro il tumore. Infatti la donna ha rivelato: “Ho visto tanta sofferenza, è stato un percorso duro. Ho anche avuto brutti effetti collaterali“. Inoltre davanti a questo dramma anche Salvio Calabretta, compagno della Monti, ha vacillato nel vedere la sua donna lottare. Andiamo quindi a vedere tutte le rivelazioni della Monti.

Uomini e Donne, Luisa Monti racconta la sua lotta contro il tumore: “Ho visto tanta sofferenza”

Luisa Monti nel raccontare la sua lotta contro al tumore ha rivelato anche che ha visto vacillare Salvio Calabretta, suo compagno. Infatti la Monti ha aggiunto a Uomini e Donne Magazine: “Ha vacillato perché è umano. Anche io ho avuto dei momenti di crollo, ma lui se ne accorgeva anche se cercavo di nasconderli“. Nonostante questo i due non si sono lasciati, anzi questa lotta ha rafforzato il loro rapporto ed adesso i due portano alle nozze.

In merito al matrimonio Luisa ha svelato: “Abbiamo una data“. La coppia che si è conosciuta proprio negli studi di Uomini e Donne adesso sarebbe pronta al grande passo. Inoltre non si sposeranno più un castello, come avevano pensato di fare all’inizio, ma in costiera amalfitana. Per quanto riguarda l’abito, la Monti ha svelato che pensa di sposarsi in giallo. Inoltre nonostante la sua uscita dal programma, Luisa ha concluso l’intervista affermando che segue appassionatamente le vicende del dating show.