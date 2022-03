Antonella Clerici, la Rai ha deciso: chi prenderà il suo posto

Decisione della Rai che potrebbe costare caro ad Antonella Clerici: è stato già deciso chi prenderà il suo posto

È sempre Mezzogiorno è soltanto uno dei programmi che Antonella Clerici ha sotto la propria ala, ma è anche quello principale che va in onda per la maggior parte dell’anno, tuttavia qualcosa potrebbe cambiare.

Con l’ingresso della Primavera non è difficile pensare all’organizzazione dei palinsesti TV per la stagione estiva. Anche la Rai sta correndo ai ripari per dare riposo a quei programmi che durante l’anno vanno in onda ogni giorno e i cui conduttori sono sempre impegnati. A dare notizia della fascia oraria di prima di pranzo ci ha pensato TvBlog che ha svelato che alla Rai stanno pensando a come sostituire Antonella Clerici.

Le scorse stagioni, infatti, nell’orario dedicato a È sempre Mezzogiorno, subentravano le repliche di Don Matteo, ma quest’anno ci sarà un cambio. Sembrerebbe che ai vertici stanno pensando di piazzare una versione quotidiana di Linea Verde Vacanze. Inevitabile, però, pensare ad un ritorno di Antonella Clerici a settembre con la terza edizione di seguito grazie agli ascolti di questa stagione che hanno vacillato con una media tra 1 milione e 2 milioni di telespettatori al giorno.

Antonella Clerici va in ferie, al suo posto Linea Verde Vacanze

Anche Linea Verde andrà in vacanza con la sua versione estiva al cui timone potrebbe esserci Tinto, conosciuto anche con il suo vero nome, ossia Nicola Prudente. Stando a quanto riportato da Blogo, la diretta del programma avverrà ogni settimana da un luogo d’Italia diverso per esplorare le bellezze del territorio e, perché no, dare una mano al turismo del Bel Paese che negli ultimi anni di pandemia è un settore che ha sofferto molto.

Ad ogni modo, Tinto sicuramente non sarà solo e verrà affiancato da un volto femminile. Nonostante non ci siano ancora conferme su chi occuperà il ruolo, è molto probabile che colei che sarà in diretta da un luogo diverso ogni settimana potrebbe essere una vecchia conoscenza del programma Rai. La scelta è ancora in fase di definizione ai vertici Rai, ma sembra andarsi a definire man mano.