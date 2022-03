Anticipazioni Il paradiso delle signore: Beatrice farà la sua scelta, Ludovica andrà allo scoperto

Le anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore che verranno trasmesse fino al 25 marzo vedono due coppie al centro delle trame. L’amore sembra trionfare su tutto, anche se non farà tutti felici.

È prevista per il 29 aprile l’ultima puntata de Il paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Le trame della soap opera stanno entrando ormai nel vivo, e come rivelano le anticipazioni riguardo alle prossime puntate, l’amore verrà messo al centro di tutto, nel bene e nel male.

Ludovica e Marcello si troveranno inaspettatamente a poter godere di qualche giorno di intimità, quando Flavia partirà per Napoli. La donna, infatti, si metterà in viaggio per chiedere conto al marito riguardo il mancato acquisto delle quote di partecipazione alla società che gestisce il centro commerciale Il paradiso delle signore.

Anticipazioni Il paradiso delle signore

Quando Ludovica andrà a pranzo con Ferdinando Di Torrebruna ed un amico di lui, si creerà un grosso equivoco con Marcello. Lei cercherà di riparare presentandosi in pubblico per la prima volta con il fidanzato. Al Circolo saranno tutti esterrefatti, ed i pettegolezzi ben presto raggiungeranno anche la madre a Napoli, che non sarà contenta di quanto successo.

Nel frattempo, Beatrice riuscirà a fare chiarezza nel suo cuore, decidendo chi fra Vittorio e Dante potrebbe essere il suo grande amore. Deciderà per quest’ultimo, e le anticipazioni de Il paradiso delle signore rivelano che ci sarà anche un bacio. Vittorio, però, verrà a sapere qualcosa di quanto successo fra Dante e Beatrice, e non reagirà positivamente.

