“Lo faremo davvero”: Alex Belli e Delia Duran non smettono di stupire, succederà presto. La dichiarazione in diretta spiazza tutti

Sono molti i personaggi che hanno animato il Grande Fratello Vip 6 ma non ci sono dubbi sulla coppia che abbia fatto più discutere. Per dispersione sono loro, Delia Duran e Alex Belli che si sono raccontati ancora una volta a Verissimo.

Lei dice di essere pentita per quello che ha fatto in preda al panico e alla furia. “Nella mia follia più totale ho anche strappato l’anello di Alex. Ma quando due anime si uniscono, anche da separati ti rendi conto che se c’è l’amore puoi perdonare. E io l’ho perdonato perché lo amo”.

Un amore che li porterà a prendere una decisione importante come hanno confermato a Silvia Toffanin. “Lo faremo davvero“. Ma cosa sta per succedere? Entrambi hanno confermato di non aver ancora rimesso le fedi al dito, anche se il matrimonio è nei loro programmi. Ancora prima però vogliono un figlio e questa potrebbe essere la svolta.

Alex Belli e Delia Duran non smettono di stupire: il difficile passato della modella

Prima delle nozze manca un particolare importante, perché Delia non ha ancora ottenuto il divorzio dall’ex marito. Ha raccontato che al suo arrivo in Italia, per lavorare come modella, ha conosciuto questo uomo che le sembrava una brava persona e la faceva sentire una principessa.

Poi però è cambiato tutto “e lui ha iniziato ad essere una persona brutta, violenta. Quando ho deciso di lasciarlo, lui ha voluto punirmi, portandomi via tutto, a cominciare dai miei conti”. E così, quando Belli l’ha conosciuta, Delia non aveva nulla se non la sua bellezza ed è stato importante per darle la forza di ricominciare.

Ma lei è stata abituare a lottare fin da piccola, da quando viveva ancora in Venezuela con sua mamma. “Ho superato tanti ostacoli che mi hanno fatto essere la donna che sono oggi”. E accanto a lei non c’è mai stato un padre, perché quello naturale aveva una storia parallela con un’altra donna, con lei aveva fatto anche dei figli. Un giorno le piacerebbe rivederlo, solo per chiedergli perché si è comportato così.